Kostolany hagyatéki aukció – több mint 3 millió eurót adtak a gyűjtemény darabjaiért
Kostolany felesége 2025-ben hunyt el, és mivel a párnak nem volt közvetlen örököse, vagyonukat – beleértve a személyes tárgyakat, műtárgyakat és könyveket – szombaton árverésre bocsátották Versailles-ban, a Drouot árverezőházban.
A Kostolany házaspár hagyatéka
A hagyaték 421 tételt foglalt magába: személyes használati tárgyakat és bútorokat, Kostolany és felesége könyvtárát, benne különleges, ritkaságnak számító kiadványokkal, kézzel írt naplóikkal, valamint a műgyűjteményüket: festményeket, plasztikákat és egyéb művészeti alkotásokat, köztük magyar és európai művészek munkáit. Az árverezőház oldalán még egy virtuális sétát is lehetett tenni Kostolanyék otthonában. A katalógusban olyan magyar festők művei szerepeltek, mint Czóbel Béla, Vaszary János, Paál László, Rippl-Rónai József, Ferenczy Károly, és sokan érdeklődtek és licitáltak Magyarországról is.
A tételeket alacsony kikiáltási áron indították, többnyire az ötezer és harmincezer euró közötti becsértékes sávban, még akkor is, ha a becsértékük jóval magasabb, hogy a licitálási kedvet fokozzák, hiszen örökös híján a cél a teljes anyag értékesítése volt. Az alacsony kezdőárak és a nagy érdeklődés miatt időnként egy türelmetlen licitáló több lépcsőt átugorva szokatlan ugrásokat kezdeményezett, előfordult, hogy 9 ezerről 20 ezerre ugrott a következő ajánlattal.
Rippl-Rónai Józseftől több képet is árvereztek, a nagyobb darabok jellemzően több tízezer eurós tartományban indultak az aukción. A legnagyobb és leglátványosabb olajfestmények 40–60 ezer euró közötti becsértéket kaptak, a közepes képek 20-30 ezer eurós becsértéket, míg a kisebb pasztellek vagy grafikai munkák 3–6 ezer eurós sávban szerepeltek a katalógusban. Figyelemre méltó, 700 ezer eurós áron ütötték le Rippl-Rónai József Boulevard Montparnasse című festményét. A mester Gaugainről készült pasztellportréja 20 ezer euróról indult, és 90 ezer euróért ütötték le. Szintén pasztellkép volt az ostendei kaszinó előtti jelenetet ábrázoló mű, amely 4 ezer eurónál kezdett, és 28 ezer eurónál fejeződött be érte a licit. Egy aratást ábrázoló, közepes méretű Rippl-Rónai-olajfestmény 48 ezer euróért talált gazdára, míg egy szintén olajjal megfestett jelenet a Róma-villa kertjéből 20 ezer euróról indulva 160 ezer euróig jutott.
Az áremelkedéseket hosszan lehet sorolni a Rippl-Rónai képek esetében, de kiemelendő még a kukoricás stílusban megfestett, aktmodellekkel teli műterem szintén a Róma-villából, amelynek 40 ezer eurós kezdőára a licitharc végére a tízszeresére emelkedett, azaz 400 ezer eurónál koppant a kalapács, míg a szintén kukoricás virágcsendélet 20 ezer eurós kezdő ára 300 ezer euróra emelkedett.
- Aba-Novák Vilmostól több festményt árvereztek, közülük a legértékesebb, a bárzenekart ábrázoló festménye 15 ezerről indult, és 160 ezer euróért kelt el,
- Vaszary János csendélete 15 ezer euróról indult, és 45 ezer euróért vitték el.
- Két Czóbel-festményért egyenként 15 ezer eurót adtak,
- két Szőnyi 10, illetve 7 ezer euróért ment,
- Mattis-Teutsch Kompozíciója 20 ezer euróért,
- Bernáth Aurél Sziklás tengerpart sétánnyal, emberekkel című festménye 13,5 ezer euróért kelt el.
A licit néhány tételnél lefelé zajlott, így Ferenczy Károly porcelánmadarakat ábrázoló festménye 8 ezer euróról indult, de elfogadta rá a ház az 5200 eurós ajánlatot. Az 1906-os Kerti pavilon című Ferenczy-festményért viszont 8500 eurós kikiáltási ár mellett 28 ezer eurót adtak.
Az 1990-ben elhunyt André Kostolany neve nem merült feledésbe, életművének különlegessége abban rejlik, hogy a piacok emberi oldalát látta meg, nem csupán a számokat és statisztikákat. Tanításai a mai napig segítik a befektetőket, hogy megértsék: a sikeres befektetés nemcsak logika és számítás, hanem pszichológia, türelem és bölcs döntések összessége. Műgyűjteményének elárverezéséből is látszott, hogy jó szemmel válogatott alkotásokat, az előzetes becsértékekhez képest 400 százalékos eredménnyel, 3 843 400 euró összleütéssel zárult az aukció. A vásárlók 51 százaléka külföldről licitált, köztük több magyar vevő, a tételek 97 százaléka gazdára talált.