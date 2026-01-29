Kostolany hagyatéki aukció – több mint 3 millió eurót adtak a gyűjtemény darabjaiért

Kostolany felesége 2025-ben hunyt el, és mivel a párnak nem volt közvetlen örököse, vagyonukat – beleértve a személyes tárgyakat, műtárgyakat és könyveket – szombaton árverésre bocsátották Versailles-ban, a Drouot árverezőházban.

Kostolany-enteriőr / Fotó: Drouot Aukciósház közösségimédia-oldala

A Kostolany házaspár hagyatéka

A hagyaték 421 tételt foglalt magába: személyes használati tárgyakat és bútorokat, Kostolany és felesége könyvtárát, benne különleges, ritkaságnak számító kiadványokkal, kézzel írt naplóikkal, valamint a műgyűjteményüket: festményeket, plasztikákat és egyéb művészeti alkotásokat, köztük magyar és európai művészek munkáit. Az árverezőház oldalán még egy virtuális sétát is lehetett tenni Kostolanyék otthonában. A katalógusban olyan magyar festők művei szerepeltek, mint Czóbel Béla, Vaszary János, Paál László, Rippl-Rónai József, Ferenczy Károly, és sokan érdeklődtek és licitáltak Magyarországról is.

A tételeket alacsony kikiáltási áron indították, többnyire az ötezer és harmincezer euró közötti becsértékes sávban, még akkor is, ha a becsértékük jóval magasabb, hogy a licitálási kedvet fokozzák, hiszen örökös híján a cél a teljes anyag értékesítése volt. Az alacsony kezdőárak és a nagy érdeklődés miatt időnként egy türelmetlen licitáló több lépcsőt átugorva szokatlan ugrásokat kezdeményezett, előfordult, hogy 9 ezerről 20 ezerre ugrott a következő ajánlattal.

Ripp-Rónai József: Boulevard Montparnasse / Fotó: Drouot Aukciósház közösségimédia-oldala

Rippl-Rónai Józseftől több képet is árvereztek, a nagyobb darabok jellemzően több tízezer eurós tartományban indultak az aukción. A legnagyobb és leglátványosabb olajfestmények 40–60 ezer euró közötti becsértéket kaptak, a közepes képek 20-30 ezer eurós becsértéket, míg a kisebb pasztellek vagy grafikai munkák 3–6 ezer eurós sávban szerepeltek a katalógusban. Figyelemre méltó, 700 ezer eurós áron ütötték le Rippl-Rónai József Boulevard Montparnasse című festményét. A mester Gaugainről készült pasztellportréja 20 ezer euróról indult, és 90 ezer euróért ütötték le. Szintén pasztellkép volt az ostendei kaszinó előtti jelenetet ábrázoló mű, amely 4 ezer eurónál kezdett, és 28 ezer eurónál fejeződött be érte a licit. Egy aratást ábrázoló, közepes méretű Rippl-Rónai-olajfestmény 48 ezer euróért talált gazdára, míg egy szintén olajjal megfestett jelenet a Róma-villa kertjéből 20 ezer euróról indulva 160 ezer euróig jutott.