Vezetőváltás a HAB-nál: Olajos Anna veszi át a központ művészeti igazgatói pozícióját

Az új művészeti igazgató, Olajos Anna többéves nemzetközi és hazai tapasztalattal rendelkező művészeti menedzser és kulturális-stratégiai tanácsadó. A megalakulás óta tagja a HAB csapatának, eddigi szakmai vezetői munkája által meghatározó szerepet töltött be az intézmény értékeinek és fejlesztési irányainak kialakításában, valamint az MBH Bank vállalati gyűjteményének gondozásában és bővítésében. Kinevezése a HAB víziójával összhangban született, és a szakmai folytonosságot, valamint a szervezet hazai és nemzetközi elismertségének további erősítését szolgálja.

A Hungarian Art & Business (HAB) művészeti központ új vezetője Olajos Anna / Fotó: Molnár Réka

„Művészeti igazgatóként továbbra is azon dolgozom majd, hogy a HAB a hazai kortárs művészeti szcéna meghatározó szereplője maradjon, és nemzetközi együttműködéseink tovább bővüljenek. Személyesen is fontos számomra, hogy olyan szakmai örökséget vihetek tovább, amely az oktatás, a tudásátadás és a nemzetközi párbeszéd értékeire épül. A célunk változatlan: olyan programokat és szakmai platformokat létrehozni, amelyek valódi párbeszédet teremtenek a művészet és a társadalom között” – emelte ki Olajos Anna.

A művészeti igazgatói posztot korábban betöltő Vékony Délia, a jövőben a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán folytatja pályafutását, ahol művészettörténeti oktatóként és dékáni megbízottként dolgozik majd, kurátori feladatokért felel, valamint aktívan részt vesz a kar nemzetközi kapcsolatainak építésében és szakmai együttműködéseinek bővítésében. Partneri kapcsolatban marad a HAB-bal.

A vezetőváltással párhuzamosan Olajos Anna korábbi pozícióját Sipos Tünde művészettörténész veszi át, aki nemrég csatlakozott a HAB csapatához az intézmény új szakmai vezetőjeként. Kinevezése tovább erősíti a HAB szakmai bázisát és biztosítja a programok magas színvonalú, következetes megvalósítását.

Az MBH Bank Művészeti Alapítvány díját január 29-én két kategóriában adták át / Fotó: Molnár Réka

A HAB stabil alapokon működő, folyamatosan fejlődő intézmény, amely 2023-as megalakulása óta a kortárs művészet egyik központi hazai színterévé vált. Az intézmény továbbra is elkötelezett amellett, hogy hozzájáruljon a magyar kortárs képzőművészet kiteljesítéséhez, a művészet társadalmasításához, valamint a művészeten keresztüli párbeszéd megteremtéséhez, miközben a látogatóknak minőségi kulturális, társasági és alkotóprogramokat, a művészek számára pedig kiállítási lehetőséget, ösztöndíj- és rezidenciaprogramot is biztosít.