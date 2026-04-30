Befektetési órák és ékszerek a BÁV Art májusi aukcióján
A tavaszi aukció egyik kiemelkedő darabja Füst Milán egykori arany Ulysse Nardin zsebórája, a licit 750 ezer forinttól kezdődik. A svájci gyártó a 19. század végétől a tengeri kronométerek etalonjává vált, óráival haditengerészetek és hajózási társaságok egész sora navigált a világ vizein. A költő-esszéista-író Füst Milán Feleségem története című művének, melyből Enyedi Ildikó készített nagy sikerű filmet, egyik főszereplője egy holland hajóskapitány.
A 20. századi órák közt kiemelkedő a Gérald Genta által tervezett Cartier Pasha 5 millió forintos kikiáltási árral és egy Audemars Piguet Royal Oak női luxuskaróra 7,5 millió forintos kezdőáron. Nyolc és fél millió forintról indulva, 18 karátos arany változatban tér vissza a tavaly decemberi aukció egyik sztárja, az Omega Speedmaster Moonwatch, amelyet az űrkutatás hajnalán a NASA hivatalos órájává is választottak, és amely minden gyűjtő számára a karórák egyik csúcsdarabja.
Az Omega Speedmastert 1957-ben mutatták be, de igazán híressé az tette, hogy a NASA hivatalos űrórának választotta. Az Apollo–11 holdra szállása során ez volt az első karóra a Holdon, Buzz Aldrin viselte. Az órákat extrém teszteknek vetették alá, extrém hőmérsékletet, vákuumot, rázkódást és gyorsulást is kibírt, ez kellett a NASA minősítéshez. A klasszikus kialakítású óra 42 milliméteres tokban van, nem automata, hanem kézi felhúzású, kronográf azaz stopper funkciója is van. Dizájnja a kezdetektől alig változott, ezért számít „időtlen klasszikusnak”. A mai Moonwatchok (pl. 3861-es szerkezettel) már Master Chronometer minősítésűek, azaz jobban ellenállnak a mágneses mezőnek, és 50 óráig járnak egy felhúzással.
Az acéltokos verziók ára újonnan 2-3 millió forint, használtan 2 millió körül már hozzá lehet jutni. A limitált kiadások, mint például a Snoopy vagy az Apollo jubileumok, kifejezetten gyűjtői darabok, és az áruk 5 millió forint felett van.
A nemesfém modellek – mint ami most a BÁV aukcióján is kalapács alá kerül – a csúcskategória. Egy 18 karátos arany Moonwatch ára akár 40–50 ezer dollárt (15–18 millió forint) is elérheti. A ritka limitált verziók még ennél is drágábbak lehetnek, sőt aukciókon akár jóval többet is adhatnak értük az aukciós pszichózis miatt.
Az ékszerkínálatban is találunk befektetői darabokat. A BÁV ART 2025 decemberében rekordot állított fel egy 187,5 millió forintért elkelt gyémántfülbevalóval. A mostani tavaszi árverés egy 12,5 karátos gyémántfülbevalót találunk, amely 44 millió forintos kikiáltási árról indul, valamint egy több mint 16 karátnyi gyémántot tartalmazó platina karéket, amely 7 millió forintról várja a liciteket.
A műtárgyak között egy különleges, barokk kori gyömbértartó érdemel figyelmet, amely nem csupán funkcionális tárgy, hanem reprezentációs eszköz is volt. Díszítésein római császárok portréi és gazdagon megformált növényi motívumok idézik meg a korszak pompáját. A századfordulós bécsi szecessziós állványos teafőző 900 ezer forintos kikiáltási árról indul.
A távol-keleti tárgyak közt van egy Hokusai fametszet és egy 18-19. századi, kínai macska alakú lámpás, amely távol tartotta a rossz szellemeket. A fegyvergyűjtők egy a 19. század végi, Kaukázus vidékéről származó, ezüst hüvelyű, korallokkal díszített jatagánra licitálhatnak 650 ezer forinttól.
A Zsolnay kerámiákon belül is kiemelkedik két, Mack Lajos tervezte szecessziós díszváza, amelyek a korszak formakultúráját és színvilágát tükrözik. Kovács Margit 1938-as vázája az életművön belül egy különleges darab.
A festmények között a legmagasabb kikiáltási áron, 28 millió forinton Ziffer Sándor 1913-as Pihenő modellek című Nagybányán készült festménye indul. Rippl-Rónai Józseftől egy Zorka portré 9 millió forint, Batthyány Gyula Bálozó hölgyei pedig 13 millió forinton kezd. A kortárs anyagban Bak Imre 1997-es Remény című festménye 5 millió forintos induló árat kapott.
Az árverést megelőzően a teljes anyag megtekinthető a Szent István körúti BÁV ART Galériában. Az aukcióra való felkészülést az érdeklődőknek a BÁV Art és az Art is Business Magazin programsorozata is segíti. Május 14-én Sík Attila, műgyűjtő és üvegszakértő vezeti be a műgyűjtés és műtárgypiac iránt érdeklődőket az üvegművészet világába. Szó lesz a különböző formákról és stílusokról, a klasszikus és kortárs irányzatokról, valamint arról is, hogyan ismerhetők fel a hamisítványok. Kiemelt figyelmet kapnak azok a szempontok, amelyekre vásárláskor érdemes odafigyelni, továbbá az értéktartás és az esetleges értékvesztés kérdései is. A rendezvény azoknak szól, akik tudatosan szeretnék bővíteni gyűjteményüket vagy új területként fedeznék fel az üvegművészetet, mint értékhordozó befektetést.