A hetvenes évek tárgyai a műkereskedelem felfedezésre váró területe

A kiállítás a galéria tulajdonosának, a Kincskeresők című televíziós műsor egyik szereplőjének, Molnár Viktornak a gyűjteményéből válogat, és különleges betekintést nyújt a hazai kerámia- és szobrászművészet kevésbé ismert, mégis meghatározó alkotásaiba. A tárlaton Garányi József, Garányiné Staindl Katalin, valamint Percz János műveit mutatják be. A kiállítás különlegességét azok az izgalmas, sokszor még sosem látott tervek és munkák adják, melyek betekintést engednek a hetvenes években alkotók művészi gondolkodásának folyamatába. A kerámiák és szobrok nemcsak formavilágukban, hanem anyaghasználatukban és kísérletező szemléletükben is különlegesek, hidat képezve a hagyomány és a kortárs megközelítések között. A kiállítás finisszázsa a Műtárgyak éjszakájának programjába csatlakozik be eseményként.

A hetvenes évek tárgyai / Fotó: Amikor Galéria

A hetvenes évek alkotói

Garányi József és Garányiné Staindl Katalin nemcsak életükben, hanem művészi gondolkodásukban is szorosan összekapcsolódnak. Mindketten 1928-ban születtek, és hosszú életük során ( 2015-ben, illetve 2000-ben hunytak el) gazdag életművet hoztak létre, amelynek darabjai itt vannak körülöttünk, hiszen sok épületkerámiát alkottak, de a műkereskedelemben még kevés figyelem irányult rájuk. A hagyomány és kísérletezés határán dolgoztak, együtt és külön-külön is maradandót alkotva.

Garányi József művészetét erőteljes formavilág és tudatos szerkesztettség jellemzi. Alkotásai gyakran a klasszikus képzőművészeti hagyományokból indulnak ki, ugyanakkor modern szemlélettel közelítenek a tér, a fény és az anyag kérdéseihez. Műveiben megfigyelhető a struktúrák iránti érzékenység, valamint az a törekvés, hogy a látvány mögötti belső rendet is feltárja.

Garányi József keramikus a Magyar Iparművészeti Főiskolán végzett 1953-ban, és három éven át a Herendi Porcelángyár tervezőjeként dolgozott, majd 1956-tól önálló keramikusként alkotott. Gazdag pályafutása során rengeteg elismerést kapott: 1962-ben a prágai Nemzetközi Kerámia Kiállítás aranyérmét, majd 1965-ben Munkácsy-díjat vehetett át. 1968-ban a pécsi I. Országos Kerámia Biennálé I. díját, 1983-ban a Művészeti Alap Képzőművészeti Nagydíját kapta meg.