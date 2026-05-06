Százmillió forint fölötti becsértékekkel induló képek a tavaszi Kieselbach aukción

Az árverés 19. századi anyagának legjelentősebb darabja egy igazi, múzeumi rangú főmű. Munkácsy Mihály Köpülő asszonya a magyar festészet egyik legismertebb ikonja. A Magyar Nemzeti Galériában őrzött végső változat – számtalan kiállítása és reprodukciója révén –egyet jelent az önállóvá váló, saját korában nemzetközi hírnévre szert tevő magyar művészettel. Ennek a kompozíciónak első, frissebb festőiséggel megoldott variációja kerül most kalapács alá naz aukción. A Köpülő asszony az életmű egyik legfontosabb alkotása, és ez a kép a 20. század első felében a magyar műgyűjtés történetének legjelentősebb gyűjteményeit gazdagította: Nemes Marcell, majd Herzog Mór Lipót palotáját díszítette. A védett kép kezdő ára 65 millió forint, becsértéke 80-130 millió forint.

Az aukció fő darabja Munkácsy Mihály Köpülő asszonya a magyar festészet egyik legismertebb ikonja / Fotó: Kieselbach Galéria

Az aukción évszázados lappangás után előkerült festmények is elérhetők

Az elmúlt évtizedek aukcióin mindig azok a képek okozták a legnagyobb szenzációt, amelyek a feledés homályából felbukkanva sok évtizedes, nem egyszer évszázados lappangás után kerültek a közönség elé. Csontváry Szerelmesek találkozása vagy éppen Tihanyi Lajos Pont Saint-Michel című alkotása jól mutatja, milyen kivételes értékek tűntek el több generáció szeme elől, majd kerültek elő a felélénkülő műkereskedelemnek köszönhetően. A mostani aukción Tihanyi Lajos Tita nevű barátnőjéről festett kubisztikus portréja is egy ilyen előkerült mű, ami születésének 100. évfordulóján kerül újra nagyközönség elé, kikiáltási ára 85 millió forint, becsértéke pedig 170 és 230 millió forint. A kép értékét növeli évszázados lappangása, előkerülésének kalandos története és az a szerencsés tény, hogy a képen szereplő modellt, Tihanyi múzsáját, Titát a festő társaságában nem más fényképezte le, mint a fotótörténet egyik legjelentősebb alakja, André Kertész. A katalógusban hosszú tanulmány helyezi el a Tita portét az életműben és a magyar művészettörténetben.

Tihanyi Lajos Tita nevű barátnőjéről festett kubisztikus portréja / Fotó: Kieselbach Galéria

A magyar modernizmus másik sztárképe Márffy Ödön közel egy évszázadon át lappangó, majd az ezredfordulón felbukkanó főműve. A regényes körülmények között, egy antik kép hátoldaláról előkerülő, monumentális méretű kompozíció a Nyolcak művészcsoport talán legszebb barátságképe. A magyar festészet történetének egyik legihletettebb „zeneképe” a legendás Kerpely–Waldbauer vonósnégyes csellistáját, Kerpely Jenőt ábrázolja, de valójában sokkal több, mint egy szokványos arckép. A magába forduló, átszellemült zeneművész áhítatot sugárzó arcvonásai, dallamos mozdulatai a klasszikus muzsika jelképszerű képi ábrázolásává avatja Márffy lágy színekkel megfogalmazott kompozícióját. Olyan remekmű, amely egyszerre idézi meg a magyar modernizmus inspiráló kapcsolatokkal, műfajokon átívelő barátságokkal átszőtt művészközegét, a hazai avantgárd hőskorát és egy kivételes tehetségű festőművész legértékesebb alkotói periódusát. A 75 millió forintról induló és 90-130 millió forintos becsértéket kapott mű jelentőségét mutatja, hogy váratlan felbukkanását követően mindazokon a hazai és nemzetközi tárlatokon fő helyen szerepelt, ahol a rendezők a magyar modernizmus reprezentatív bemutatását tűzték ki célul: éppen úgy láthatták Budapesten, Pécsett és Bécsben a Nyolcak bemutatóján, mint Párizsban és Brüsszelben a Bartók Béla és a magyar festészet kapcsolatát feldolgozó tárlatokon.