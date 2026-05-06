Százmillió forint fölötti becsértékekkel induló képek a tavaszi Kieselbach aukción
Az árverés 19. századi anyagának legjelentősebb darabja egy igazi, múzeumi rangú főmű. Munkácsy Mihály Köpülő asszonya a magyar festészet egyik legismertebb ikonja. A Magyar Nemzeti Galériában őrzött végső változat – számtalan kiállítása és reprodukciója révén –egyet jelent az önállóvá váló, saját korában nemzetközi hírnévre szert tevő magyar művészettel. Ennek a kompozíciónak első, frissebb festőiséggel megoldott variációja kerül most kalapács alá naz aukción. A Köpülő asszony az életmű egyik legfontosabb alkotása, és ez a kép a 20. század első felében a magyar műgyűjtés történetének legjelentősebb gyűjteményeit gazdagította: Nemes Marcell, majd Herzog Mór Lipót palotáját díszítette. A védett kép kezdő ára 65 millió forint, becsértéke 80-130 millió forint.
Az aukción évszázados lappangás után előkerült festmények is elérhetők
Az elmúlt évtizedek aukcióin mindig azok a képek okozták a legnagyobb szenzációt, amelyek a feledés homályából felbukkanva sok évtizedes, nem egyszer évszázados lappangás után kerültek a közönség elé. Csontváry Szerelmesek találkozása vagy éppen Tihanyi Lajos Pont Saint-Michel című alkotása jól mutatja, milyen kivételes értékek tűntek el több generáció szeme elől, majd kerültek elő a felélénkülő műkereskedelemnek köszönhetően. A mostani aukción Tihanyi Lajos Tita nevű barátnőjéről festett kubisztikus portréja is egy ilyen előkerült mű, ami születésének 100. évfordulóján kerül újra nagyközönség elé, kikiáltási ára 85 millió forint, becsértéke pedig 170 és 230 millió forint. A kép értékét növeli évszázados lappangása, előkerülésének kalandos története és az a szerencsés tény, hogy a képen szereplő modellt, Tihanyi múzsáját, Titát a festő társaságában nem más fényképezte le, mint a fotótörténet egyik legjelentősebb alakja, André Kertész. A katalógusban hosszú tanulmány helyezi el a Tita portét az életműben és a magyar művészettörténetben.
A magyar modernizmus másik sztárképe Márffy Ödön közel egy évszázadon át lappangó, majd az ezredfordulón felbukkanó főműve. A regényes körülmények között, egy antik kép hátoldaláról előkerülő, monumentális méretű kompozíció a Nyolcak művészcsoport talán legszebb barátságképe. A magyar festészet történetének egyik legihletettebb „zeneképe” a legendás Kerpely–Waldbauer vonósnégyes csellistáját, Kerpely Jenőt ábrázolja, de valójában sokkal több, mint egy szokványos arckép. A magába forduló, átszellemült zeneművész áhítatot sugárzó arcvonásai, dallamos mozdulatai a klasszikus muzsika jelképszerű képi ábrázolásává avatja Márffy lágy színekkel megfogalmazott kompozícióját. Olyan remekmű, amely egyszerre idézi meg a magyar modernizmus inspiráló kapcsolatokkal, műfajokon átívelő barátságokkal átszőtt művészközegét, a hazai avantgárd hőskorát és egy kivételes tehetségű festőművész legértékesebb alkotói periódusát. A 75 millió forintról induló és 90-130 millió forintos becsértéket kapott mű jelentőségét mutatja, hogy váratlan felbukkanását követően mindazokon a hazai és nemzetközi tárlatokon fő helyen szerepelt, ahol a rendezők a magyar modernizmus reprezentatív bemutatását tűzték ki célul: éppen úgy láthatták Budapesten, Pécsett és Bécsben a Nyolcak bemutatóján, mint Párizsban és Brüsszelben a Bartók Béla és a magyar festészet kapcsolatát feldolgozó tárlatokon.
Vaszary János 1927-es Kelet-Nyugat című képe 55 millió forintról indul és 70-130 millió forintos becsértéket kapott. A mű szellemtörténeti összegzés Nyugat és Kelet kettősségéről és Vaszary János egyik legismertebb,legemblematikusabb főműve. A nemrég felbukkant alkotás nem véletlenül volt a Magyar Nemzeti Galéria Vaszary-kiállításának központi képe. Egy másik Vaszary kép, az 1920-as évek elejéről származó Evezősök a Balatonnál 30-65 millió forintos becsértékes sáv megjelöléssel 26 millió forintos kikiáltási áron kezd.
Év elején tartották Párizsban André Kostolany tőzsdeguru hagyatéki árverését. Kollekciójából most Mikola András Nagybányai részlete került a budapesti aukcióra, 6 és félmilliós induló áron.
A kortársak közül figyelemre érdemes Keserü Ilona 1962-es Piros-kék kompoziciója, amely 22 millió forintos kikiáltási ár mellett 24-32 millió forintos becsértéket kapott. Keserü Ilona a hatvanas évekbeli modern magyar művészet nagyasszonya, az absztrakt kolorizmus és a nőművészet világhírű képviselője. Az elmúlt években vásárolta meg 1969-es munkáját (Fa-likárpit sírkőformákkal) a világ egyik legrangosabb művészeti központja, a New York-i Metropolitan Museum of Art.
Barcsay Jenő 1969-es Szemtendrei mozaikja egykor a neves műgyűjtő Dévényi Iván kollekciójába tartozott. Most 28 millió forintról indul és 34-44 millió forintos becsértéket kapott.