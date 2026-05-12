Éjszakai fények, rejtett terek – csütörtökön elstartol a X. Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

A tavasz legsokoldalúbb, éjszakába nyúló művészeti rendezvénysorozatát május 14. és 16. között rendezik meg 70 fővárosi helyszínen, 120 programmal. A Műtárgyak Éjszakája Fesztivál számos programja a fény köré épül: panorámaterasz naplementében, elemlámpás tárlatvezetések, fényinstallációk és különleges esti alkotófoglalkozások várják a látogatókat a három nap alatt.
Jankó Judit
2026.05.12, 11:07

A fesztivál nem csak a hagyományos kiállításlátogatásról szól. A programok között vannak műterem- és műhelylátogatások, restaurátori bemutatók, tematikus városi séták, workshopok, művészeti előadások és beszélgetések, exkluzív raktár- és háttérbejárások, filmvetítések és interaktív családi programok. Sok helyszín csak ilyenkor látogatható, ezért a rendezvény különösen népszerű a művészet iránt érdeklődők körében.

Idén a fény fogalma köré szerveződnek az események. Azt, hogy milyennek látunk egy műtárgyat,  befolyásolják a fényviszonyok, a fény iránya és ereje is. Súrlófény mellett erőteljesebbek, időnként drámaiak a kontrasztok, életre kelnek a különböző textúrák és szembetűnőbbé válnak a felületi egyenetlenségek, hibák. Érdemes olykor más megvilágításban is szemügyre venni az egyes objektumokat: egy esti sétán egészen más arcát mutatja egy-egy épület vagy köztéri szobor. A Pesti Vigadó panorámateraszán naplementekor gyönyörködni a városban például biztosan új perspektívát kínál. Előtte pedig Szőnyi István műalkotásait csodálhatják meg az érdeklődők. A HAB Hungarian Art and Business Andrássy úti szoborparkjának művei is másképp festenek sötétedés után. Itt a vezetéshez kapott elemlámpával barangolhatnak a szobrok között a látogatók. 

A városligeti Millennium Házában található NEO Kortárs Művészeti Tér Éjszakai fények, belső világok! címmel művészetterápiás workshopnak ad otthont, amelyen a résztvevők képek, színes és formák segítségével tapasztalhatják meg a kreatív alkotás gyógyító erejét. 

A Ráth György villában, az Egy(kori) asszony illata – Múzeumpedagógiai érzékenyítő program mindenkinek eseményen az illatoké és a tapintásé lesz a főszerep. A résztvevők korabeli használati tárgyakat, parfümös üvegeket, illatos növényeket vehetnek kézbe a szecessziós kiállításon, majd kézműves workshopon alkothatnak illatosítót a gardróbjukba. A speciális igényű múzeumpedagógiai órát elsősorban vak és gyengénlátó, illetve szellemileg enyhén akadályozott érdeklődőknek dolgozták ki, de mindenkit szívesen látnak a szervezők. 

Az egykori Belvárosi Piac 2000 négyzetméteres műemlék épületében működő Light Art Museum újfajta múzeumi élményt kínál, a fénnyel folytatott látványos kísérletezéseknek ad otthont. A More than Human kiállítás, amely a MÉF keretében tárlatvezetéssel tekinthető meg, a poszthumanizmus témakörét dolgozza fel, közel 40 nemzetközi művön keresztül. 

Rendhagyó helyszín a volt Haggenmacher Sörgyár Sörház utcai épülete, ahol egyebek mellett kinetikus fényobjektekkel találkozhatnak a látogatók a Fénysugárszippantók és látomáskifacsarók az egykori sörgyár épületében címet viselő programon. A művek némelyike interaktív, így a fiatalabb korosztály érdeklődésére is számot tarthat. 

A HAB-ban megrendezésre kerülő Színes foltok, áttetsző rétegek és a fény varázsa workshopon a résztvevők papírlámpások felületére építhetnek világító kollázsokat, a foglalkozás végeztével pedig mindenki hazaviheti a saját, egyedi lámpakölteményét.

A Róth Miksa szecessziós üvegfestőt és mozaikművészt a fény festőjeként is emlegetik. A nevét viselő emlékházban működő lakásmúzeum időutazásra invitálja az érdeklődőket, a tárlatvezetés nemcsak a mester műveibe enged bepillantást, hanem a Róth család történetén keresztül a 20. század eleji felső középosztálybeli mindennapokba is. 

A többi eseményt is érdemes böngészni, hiszen 2026. május 14-én, 15-én és 16-án 70 helyszínen több mint 120 izgalmas program várja a művészet szerelmeseit, többek között kiállítások, szakmai előadások, műterem- és műhelylátogatások, tematikus séták és workshopok. A színes kínálatban mindenki találhat kedvére valót.

