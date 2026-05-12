Éjszakai fények, rejtett terek – csütörtökön elstartol a X. Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

A fesztivál nem csak a hagyományos kiállításlátogatásról szól. A programok között vannak műterem- és műhelylátogatások, restaurátori bemutatók, tematikus városi séták, workshopok, művészeti előadások és beszélgetések, exkluzív raktár- és háttérbejárások, filmvetítések és interaktív családi programok. Sok helyszín csak ilyenkor látogatható, ezért a rendezvény különösen népszerű a művészet iránt érdeklődők körében.

Idén a fény fogalma köré szerveződnek az események. Azt, hogy milyennek látunk egy műtárgyat, befolyásolják a fényviszonyok, a fény iránya és ereje is. Súrlófény mellett erőteljesebbek, időnként drámaiak a kontrasztok, életre kelnek a különböző textúrák és szembetűnőbbé válnak a felületi egyenetlenségek, hibák. Érdemes olykor más megvilágításban is szemügyre venni az egyes objektumokat: egy esti sétán egészen más arcát mutatja egy-egy épület vagy köztéri szobor. A Pesti Vigadó panorámateraszán naplementekor gyönyörködni a városban például biztosan új perspektívát kínál. Előtte pedig Szőnyi István műalkotásait csodálhatják meg az érdeklődők. A HAB Hungarian Art and Business Andrássy úti szoborparkjának művei is másképp festenek sötétedés után. Itt a vezetéshez kapott elemlámpával barangolhatnak a szobrok között a látogatók.

A városligeti Millennium Házában található NEO Kortárs Művészeti Tér Éjszakai fények, belső világok! címmel művészetterápiás workshopnak ad otthont, amelyen a résztvevők képek, színes és formák segítségével tapasztalhatják meg a kreatív alkotás gyógyító erejét.

A Ráth György villában, az Egy(kori) asszony illata – Múzeumpedagógiai érzékenyítő program mindenkinek eseményen az illatoké és a tapintásé lesz a főszerep. A résztvevők korabeli használati tárgyakat, parfümös üvegeket, illatos növényeket vehetnek kézbe a szecessziós kiállításon, majd kézműves workshopon alkothatnak illatosítót a gardróbjukba. A speciális igényű múzeumpedagógiai órát elsősorban vak és gyengénlátó, illetve szellemileg enyhén akadályozott érdeklődőknek dolgozták ki, de mindenkit szívesen látnak a szervezők.