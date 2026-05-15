Kortárs formák és kreatív energiák Köveskálon

Hatodik alkalommal telt meg kortárs formákkal és kreatív energiával a köveskáli Káli Art Inn kertje. A 2020-ban életre hívott Káli Art-Park mára a hazai szobrászművészet egyik legfontosabb bástyájává vált: a tulajdonosok vállalása szerint legalább tíz éven át biztosítanak bemutatkozási lehetőséget az alkotóknak, összekötve a minőségi vendéglátást a magaskultúrával. A köveskáli Káli Art Inn butikhotel tulajdonosai, Molnár Júlia és Héjja Róbert vállalása valódi mecenatúra, nem szednek belépőt, és mindent megtesznek, hogy támogassák a művészeket. A kiállítás rendezése közben a shortlistes alkotók installálják a szobraikat, találkoznak a szállóvendégekkel, és minden alkotás mellett kihelyeznek egy QR-kódot, ahol meg lehet találni információkat a művészről és a műről is.

Káli Art Inn: kortárs formák és kreatív energiák a köveskáli szoborparkban / Fotó: Káli Art Szoborpark

Káli Art-Park pályázat

A 2026-os év minden korábbinál nehezebb feladat elé állította a szakmai zsűrit, hiszen rekordlétszámú művész nyújtotta be pályázatát. A szakmai testület 16 alkotást választott ki, amelyek az őszi szezon végéig díszítik a parkot.

A pályaműveket elbíráló zsűri tagjai a hazai kortárs művészet kiemelkedő szakértői: Petrányi Zsolt művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének vezetője; Szabó Ádám Munkácsy-díjas szobrászművész, egyetemi docens; Topor Tünde, művészettörténész, az Artmagazin főszerkesztője; Tóth Pál Sándor art consultant és gyűjteménykezelő; Szalay Péter szobrászművész, a 2025-ös pályázat nyertese; Molnár Júlia a Káli Art Inn tulajdonosa és Héjja Róbert, a Káli-medence Turisztikai Egyesület elnöke és a Káli Art Inn társtulajdonosa.

A zsűri munkában / Fotó: Káli Art Szoborpark

Az idei év abszolút győztese Ordódi Tamás lett, aki Madárka hangjai című, az improvizációval vezetett energiaáramlás vizuális metaforáját hangsúlyozó munkájával nyerte el az egymillió forintos fődíjat.

Ordódi Tamás: Madárka hangjai / Fotó: Káli Art Szoborpark

A szobor formanyelve az improvizációra épül. Az energia az alkotásban nem előre meghatározott útvonalon halad, hanem reagál, megtörik, késik, majd új irányt talál. Ez a működés párhuzamba állítható a dzsessz gondolkodásával, ahol a hangjegyek nem rögzített struktúrát, hanem pillanatnyi döntések sorozatát jelentik.

Az esemény súlyát jelzi a különdíjak gazdag sora is:

Kacsuk Péter különdíja: a neves műgyűjtő a társadalmi üzenetet hordozó, legmagasabb szakmai színvonalú műért Szirmai Nóra Tension című alkotását díjazta 200 ezer forint értékben.