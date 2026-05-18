Vaszary János festménye 150 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria aukcióján

A sztártétele, Vaszary János tengerparti képe a kikiáltási árat megduplázva, 150 millió forintért kelt el, egy Zsolnay váza pedig világrekordhoz közeli összegen, 26 millió forintért talált új tulajdonosra. A magyar Picasso, Szobotka Imre egyik korai festményéért 44 millió forintot fizettek.

Vaszary János tengerparti képe / Fotó: Virág Judit Galéria

Vaszary János 1927-ben festett A Piazza dell’Unitá Triesztben című festmény, Európa legnagyobb, tengerre néző terét megörökítő életvidám és színes festménye végül a 75 millió forintos kikiáltási árat megduplázva 150 millió forintért kelt el.

Az aukció egyik művészeti szenzációja Szobotka Imre, a magyar Picasso egyik korai művének felbukkanása volt. A legeredetibb kubista magyar festő Műteremben című festménye 44 millió forintért kelt el.

Faragó Endre, a magyar avantgárd úttörője fiatalon halt meg, kevés festmény maradt utána, művei ritkák és rendkívül keresettek. Kávéházi jelenet című alkotása tízmillió forintért került a közönség elé és végül 23 milliót ért. Patkó Károly Subiaco című, egy olasz kisváros piacát bemutató festménye 19 millió forintért cserélt gazdát ezen az estén.

Márffy Ödön: Teraszon / Fotó: Virág Judit Galéria

Márffy Ödön 1931-es Teraszon című festménye valósággal szárnyalt: 8,5 millió forintról startolva 18 millió forintnál ütötték le.

Kádár Béla több műve is remekelt az este folyamán, közülük is kiemelkedik a Muzsika című, fiatal lányokat és a zenélés örömteli pillanatát megörökítő 1931-es kép, amely 4,4 millió forintról indult és végül 14 millió forintnál koppant Kelen Anna aukcióvezető kalapácsa.

Kádár Béla: Muzsika / Fotó: Virág Judit Galéria

Batthyány Gyula Betyár mulatság című mozgalmas festménye 6,5 millió forintért került a közönség elé és 14 millió forintért kelt. Hatalmas licitharc bontakozott ki Csáky László Cseresznyefa-virágzás című képéért, amely 1,8 millió forintról startolt és 8,5 millió forintnál állt meg, vagyis közel ötszörös árat ért el.

A pesti éjszakáért rajongó és azt egészen sajátos formában megörökítő Scheiber Hugó Bárban című festménye hárommillióról egészen nyolcmillióra emelkedett. Nagyot menetelt Mednyánszky László Tátra című kisméretű festménye is, amely 950 ezer forintról 4,2 millió emelkedett.