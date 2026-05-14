Vaszary 100 millió feletti becsértékkel a Virág Judit aukción
Vaszary János “A Piazza dell’Unitá Triesztben” című festménye a Virág Judit Galéria tavaszi aukciójának sztártétele. A festmény kikiáltási ára 75 millió forint, becsértéke a duplája. A képet 1928-ban kiállították a Nemzeti Szalonban, azóta pedig szerepelt 2007-ben a Magyar Nemzeti Galéria Vaszary életmű-kiállításán, legutóbb pedig tízezrek csodálták meg a Virág Judit Galéria 2024-es Róma-Budapest tárlatán.
Szobotka ritka szereplő az aukciós házak kínálatában, pedig nem túlzás azt állítani, hogy a legeredetibb kubista magyar festő, akinek képeit Pablo Picasso, Jean Metzinger és Georges Braque festményeivel együtt állították ki Párizsban. A legtöbb, 1910 és 1919 között festett Szobotka mű megsemmisült, vagy elveszett a történelem viharaiban, pedig ezek a Párizsban töltött évek voltak a legfontosabbak a festő életművében. A most aukcióra kerülő Műteremben című, 1915-ben Párizsban készült mű a magyar kubizmus egyik jelentős alkotása. A gyűjtők 26 millió forintos kikiáltási árról licitálhatnak az olajfestményre.
Faragó Endre a magyar avantgárd úttörő művészének felbukkanása a másik meglepetés az aukción. A festő rövidre szabott életét és munkásságát rejtélyek övezik, keveset tudunk róla. Fiatalon halt meg, kevés festmény maradt utána, művei ritkák és keresettek. Az egyedi stílusjegyeket képviselő Faragó az elmúlt évtizedben újra a gyűjtők látókörébe került, a Kávéházi jelenet című alkotásáért komoly licitharc bontakozhat ki. A festmény kikiáltási ára 10 millió forint.
Szobotka Imre és Faragó Endre műveinek felbukkanása igazi ritkaságnak számít, mert kevés festményük maradt fenn. Mellettük a XX. század két másik magyar festőlegendája, Aba-Novák Vilmos és Patkó Károly egy-egy tízmilliós képére is licitálhatnak az érdeklődők a Virág Judit Galéria soron következő árverésén.
Az aukció kiemelt tétele Aba-Novák Vilmos Komédiások című, 1932-es festménye, amely 12 millió forintos kikiáltási árról indul. A fiatalon elhunyt művész rajongott a cirkuszok világáért. Egyéni, groteszk látásmódján keresztül zsonglőrök, állatidomárok, kötéltáncosok és erős idomú akrobatanők elevenednek meg képein. A most kalapács alá kerülő olajképe hűen tükrözi a cirkusz kétarcúságát, az illúzió és a valóság ellentétét. A festmény nem csupán egy bravúros és szerethető remekmű, hanem a 30-as évek vándorcirkuszainak világát megörökítő korrajz is.
Ugyancsak szerepel az aukción Patkó Károly Subiaco című festménye, amely egy olasz kisváros piacára varázsolja szemlélőjét. Patkó jó barátjával, Aba-Novák Vilmossal járta be Itália városait és ekkor szólította meg a Róma melletti Subiaco atmoszférája, amelyet több alkalommal is megörökített. A jelen festmény a kisvárosi piacot mutatja meg – a férfiak lisztes zsákokat pakolnak, a nők sajtot és kannából tejet árulnak. A festmény 15 millió forintos kikiáltási árral kerül az árverésre.
Két nappal később – május 19-én – pedig a magyar kortárs festészet nagyjai kerülnek a közönség elé. A Virág Judit Galéria kortárs anyagának legértékesebb festménye Hantaï Simon 50 millió forintról indított alkotása, aminek becsértéke meghaladja a 100 millió forintot.
Hantaï Simon szinte egész aktív életét Franciaországban töltötte, ahol a világ egyik leghíresebb absztrakt festőjévé vált. 2016-ban Hantaï egyik műve 1,4 milliárd forintért kelt el egy aukción. Se előtte, se utána nem adtak ennyit egy magyar, vagy magyar származású művész művéért. A most aukcióra kerülő nagyméretű olajfestmény 1955-ből származik, címe pedig egyszerűen csak “Festmény”. Az alkotás igazi különlegesség, hiszen ritkán lehet hozzáférni a magyar piacon egy Hantaï műhöz – pláne ilyen minőségű és méretű alkotáshoz. A monumentális festmény kikiáltási ára 50 millió forint, becsértéke pedig 95-120 millió forint között mozog.
Az aukció egyik kiemelt tétele lesz még Bak Imre “Die Stadt” (A város) című 1995-ből származó munkája, amely 11 millió forintról indul.
Ugyancsak hozzáférhetővé vált Birkás Ákos emblematikus “Fej” sorozatának egyik darabja, az 1996-ból származó Kopf című festménye és kalapács alá kerülnek a világszerte keresett Keserü Ilona, Bak Imre, Birkás Ákos, Deim Pál és Fajó János alkotásai is. Nagy érdeklődés övezi Deim Pál szentendrei művész a “Csend” című 1990-es keltezésű festményének felbukkanását. Az alkotás 8,5 millió forintos kikiáltási árról indul.
Keserü Ilona nevéhez fontos rekord kötődik, 110 millió forintos áron kelt el az egyik alkotása és ezzel ő a legdrágább, ma is élő magyar művész. A most aukcióra kerülő Anguillara című festménye egy számára fontos évben, 1963-ban készült, amikor ösztöndíjasként egy évet Rómában töltött. A festmény kezdő ára 10 millió forint.