Vaszary 100 millió feletti becsértékkel a Virág Judit aukción

Vaszary János “A Piazza dell’Unitá Triesztben” című festménye a Virág Judit Galéria tavaszi aukciójának sztártétele. A festmény kikiáltási ára 75 millió forint, becsértéke a duplája. A képet 1928-ban kiállították a Nemzeti Szalonban, azóta pedig szerepelt 2007-ben a Magyar Nemzeti Galéria Vaszary életmű-kiállításán, legutóbb pedig tízezrek csodálták meg a Virág Judit Galéria 2024-es Róma-Budapest tárlatán.

Vaszary János: A Piazza dell’Unitá Triesztben / Fotó: Virág Judit Galéria

Szobotka ritka szereplő az aukciós házak kínálatában, pedig nem túlzás azt állítani, hogy a legeredetibb kubista magyar festő, akinek képeit Pablo Picasso, Jean Metzinger és Georges Braque festményeivel együtt állították ki Párizsban. A legtöbb, 1910 és 1919 között festett Szobotka mű megsemmisült, vagy elveszett a történelem viharaiban, pedig ezek a Párizsban töltött évek voltak a legfontosabbak a festő életművében. A most aukcióra kerülő Műteremben című, 1915-ben Párizsban készült mű a magyar kubizmus egyik jelentős alkotása. A gyűjtők 26 millió forintos kikiáltási árról licitálhatnak az olajfestményre.

Szobotka Imre: Műteremben / Fotó: Virág Judit Galéria

Faragó Endre a magyar avantgárd úttörő művészének felbukkanása a másik meglepetés az aukción. A festő rövidre szabott életét és munkásságát rejtélyek övezik, keveset tudunk róla. Fiatalon halt meg, kevés festmény maradt utána, művei ritkák és keresettek. Az egyedi stílusjegyeket képviselő Faragó az elmúlt évtizedben újra a gyűjtők látókörébe került, a Kávéházi jelenet című alkotásáért komoly licitharc bontakozhat ki. A festmény kikiáltási ára 10 millió forint.

Faragó Endre: Kávéházi jelenet / Fotó: Virág Judit Galéria

Szobotka Imre és Faragó Endre műveinek felbukkanása igazi ritkaságnak számít, mert kevés festményük maradt fenn. Mellettük a XX. század két másik magyar festőlegendája, Aba-Novák Vilmos és Patkó Károly egy-egy tízmilliós képére is licitálhatnak az érdeklődők a Virág Judit Galéria soron következő árverésén.

Az aukció kiemelt tétele Aba-Novák Vilmos Komédiások című, 1932-es festménye, amely 12 millió forintos kikiáltási árról indul. A fiatalon elhunyt művész rajongott a cirkuszok világáért. Egyéni, groteszk látásmódján keresztül zsonglőrök, állatidomárok, kötéltáncosok és erős idomú akrobatanők elevenednek meg képein. A most kalapács alá kerülő olajképe hűen tükrözi a cirkusz kétarcúságát, az illúzió és a valóság ellentétét. A festmény nem csupán egy bravúros és szerethető remekmű, hanem a 30-as évek vándorcirkuszainak világát megörökítő korrajz is.