Először láthatók Budapesten a Mercedes-Benz Art Collection műtárgyai
A Mercedes-Benz Art Collection (korábban Daimler Art Collection) az egyik legismertebb vállalati művészeti gyűjtemény Európában. Nem autógyűjteményről van szó, hanem egy komoly kortárs és modern képzőművészeti kollekcióról, amelyet a cég 1977-től épít.
A Mercedes-Benz Art Collection Budapesten
Budapest belvárosában, a Merlin Kulturális Tér kétszintes épületében 30 alkotó, többek között John M. Armleder, Sylvie Fleury, David Hockey, Kortmann-Járay Katalin & Mendreczky Karina, Robert Longo, Németh Ilona és Süveges Rita alkotásai láthatóak.
A gyűjtemény 1977-ben indult, első jelentős darabja a német Willi Baumeister egyik festménye volt. Az eredeti cél sem pusztán reprezentáció volt, a Mercedes azt akarta, hogy a művészet a vállalati kultúra része legyen, és a dolgozók, illetve a nagyközönség számára is hozzáférhető maradjon. Éppen ezért egy nemzetközi kiállítási programot is visznek, ennek részeként érkezett Budapestre a Power Lines anyaga, amit a debreceni Modem kurátora Török Krisztián válogatott ki a Mercedes gyűjteményéből. A Power Lines kiállítás az ipar, energia, munkaerő és a mobilitás infrastrukturáinak hatásait vizsgálja.
„A Power Lines kiállítás lehetőséget ad arra, hogy a Mercedes-Benz Art Collection darabjai és a helyi művészeti álláspontok közt sokrétű dialógus alakulhasson ki. A kiállítás különös hangsúlyt fektet az iparosodás mai napig tartó hatásainak bemutatására, és hogy ezek a kapcsolódások hogyan jelennek meg a gyűjteményben és nyitnak új távlatokat” – mondta dr. Anne Vieth, a Mercedes-Benz Art Collection Művészeti Osztályának vezetője.
A kiállítás helyszínének ipari múltja tovább erősíti a tárlat tematikáját, beemelve a termelés, az elosztás és az energia kérdéseit az egykor transzformátorállomásként funkcionáló épületben helyet kapott kiállítás fő mondanivalói közé. A Power Lines tudatosan vizsgálja az ipari forradalom hatásait, olyan átalakulásokra világítva rá, amelyek az elmúlt évtizedek során Magyarországot, valamint a közép- és kelet-európai régiót alapjaiban formálták át. Az ipari termelés, a logisztikai hálózatok és a technológiai rendszerek új lehetőségeket teremtettek, hatással voltak a régió esztétikájára és új mobilitási formákat hoztak létre, ugyanakkor összetett infrastruktúrába ágyazták be nemcsak a régiót, hanem az itt élő közösségeket is. A több mint 30 részt vevő művész azokat az útvonalakat térképezi fel, amelyeken emberek, alapanyagok, energia és áruk áramlanak Közép- és Kelet-Európán keresztül. Munkáik olyan témákat vizsgálnak, mint a munkaerő-áramlás és a munkakörülmények, az adminisztratív rendszerek és a modernista formatervezés térbeli logikája, azt kutatva, miként alakítják az ipari folyosók és a szabályozási keretek az egyéni és kollektív valóságot. A kiállítás öt, egymással összefüggő témán halad végig: iparosodás és gép, migráció, modernizmus, energia és a táj. A műalkotások azonban nem szobáról szobára követik ezt a sorrendet: a témák keresztezik egymást, átfedésbe kerülnek, majd újra és újra visszatérnek.
A kiállítás a Mercedes-Benz jubileumi év – „140 Years of Innovation” részeként valósul meg, a hazai Art is Business Egyesület közreműködésével. Ingyenesen látogatható, és több mint hetven kísérőprogramon lehet részt venni nyár végégig. Tárlatvezetések mellett oktatási programokon, egyetemi együttműködési eseményeken és többek között az Örkény Színház művészeivel szervezett eseményeken.
A Mercedes-Benz Collection mára az egyik legfontosabb vállalati gyűjtemény, 800 művész mintegy 3000 művét foglalja magában. Fókuszában az absztrakt-konstruktív képi koncepciók és a kritikai, társadalmilag elkötelezett művészet áll, valamint olyan reprezentatív művek és megbízások, amelyek az automobilitás és a design témáival foglalkoznak. A Mercedes-Benz Art Collection a Mercedes-Benz széles körű társadalmi elköteleződését testesíti meg a kultúra és az oktatás területén. A gyűjtemény révén a vállalat célja, hogy látható hatást gyakoroljon a közösségre, és felelősségteljesen reagáljon a társadalmi kérdésekre és változásokra. A műtárgyakat a vállalat épületein belül, kapcsolódó helyszíneken, valamint múzeumokban állítják ki, biztosítva, hogy a gyűjtemény széles közönség számára is hozzáférhető legyen.