Ízekbe zárt történetek – idén a gasztronómia áll a Múzeumok Éjszakája középpontjában
Idén a gasztronómia és a kultúra kapcsolata kerül a fókuszba idén a Múzeumok Éjszakáján, hiszen a fő tematika az „Ízekbe zárt történetek”. Ezúttal Sopron lesz a rendezvénysorozat kiemelt városa, a Múzeumok Éjszakája nagykövete pedig Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró-műsorvezető. Mautner Zsófi szerint a gasztronómia és a kultúra szorosan összekapcsolódik: egy ország ételei ugyanúgy történeteket mesélnek az emberekről, a hagyományokról és az identitásról, mint a művészet vagy az épített örökség.
.„Nincs még egy olyan kulturális esemény Magyarországon, amely annyi embert képes egyetlen napon megszólítani, mint a Múzeumok Éjszakája. Az elmúlt években több mint háromszázezer belépést regisztráltak országszerte egyetlen éjszaka alatt, ami jól mutatja, hogy a rendezvény mára valódi közösségi ünneppé vált” – mondta Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár a rendezvény beharangozó sajtótájékoztatóján.
Az államtitkár hangsúlyozta: a Múzeumok Éjszakája különleges értéke, hogy nemcsak a fővárosban, hanem az ország szinte minden pontján jelen van. „A nagyvárosoktól a kisebb településekig minőségi és szórakoztató kulturális élmények várják a látogatókat, ugyanakkor ez az este kiváló alkalom arra is, hogy útra keljünk, és felfedezzük más városok kulturális kínálatát is” – tette hozzá.
Az idei kiemelt helyszín Sopron
A Lenck-villában a csillagászaté lesz a főszerep, A Központi Bányászati Múzeum interaktív kalandokat kínál, a Múzeumnegyed állandó kiállításai mellett pedig az 1790-es éveket idéző látványsütésen is részt vehet a rendezvény közönsége a Storno-konyha szakácsnőivel. Sopron gazdag gasztronómiai és borkulturális hagyományai idén még hangsúlyosabban kapcsolódnak a programokhoz.
Ízekbe zárt történetek
A Magyar Nemzeti Galéria különleges tematikus tárlatvezetéseket tart, a Papírra vetett ízek programjukon például a 19. századi gasztronómia és irodalom kapcsolatára derülhet fény. A solymári Sváb-házban a sváb konyha hagyományait ismerhetik meg a látogatók, míg Esztergomban a középkori gasztronómia titkai tárulnak fel a Vármúzeumban.
Budapesten a Bélyegmúzeum fűszerfelismerő játékkal, gasztrotérképpel és történelmi receptekkel készül, az ELTE Egyetemi Könyvtár Könyvek–Ízek–Kalandok programja játékos formában kapcsolja össze az olvasást és a gasztronómiát, míg Debrecenben az ókori Egyiptom étkezési kultúráját bemutató interaktív program várja a családokat.
Gazdag gyerekprogramok
Budapesten a Mesemúzeum programjai a legkisebbeket szólítják meg: a Mesebeli 7 próba és a Tabáni kalandpálya játékos formában vezeti be a gyerekeket a mesék világába. A Katasztrófavédelem Központi Múzeumában a fiatal látogatók testközelből ismerkedhetnek meg a tűzoltók munkájával, az Állatorvos-történeti Gyűjtemény programjain élő állatokkal találkozhatnak, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban pedig saját kézműves mézeskalácsot készíthetnek.
A járművekért rajongó gyerekek a Pusztaszabolcs–Pécs Köfi Központban a vasúti irányítás kulisszatitkaival ismerkedhetnek meg, Szegeden pedig a tram-train interaktív műhelyprogramjain kipróbálhatják a kézi hajtányozást, a mozdonyszimulátort vagy a szobormozdonymászást.
Miskolcon régészképző, mesedélután és alkotófoglalkozás szerepel a családi kínálatban, Veszprémben óriásszínező és műtárgyvadászat teszi izgalmassá az estét, míg Zalaegerszegen retró játszóház idézi fel a korábbi generációk játékait. Sopronban pedig, amely idén kiemelt helyszíne a Múzeumok Éjszakájának, pihenősarok, fűszerkert, gasztrojátékok és csillagtérkép készítése várja a kicsiket és nagyokat a Lenck-villa kertjében.
A fővárosban egységes karszalaggal látogathatók a Múzeumok Éjszakája rendezvényei és kiállításai. A felnőtt karszalag 3000 forint, a gyermek karszalag (6–18 éves korig) 1500 forint, amely nemcsak a csatlakozott intézményekbe való belépésre és a programokon való részvételre jogosít, de ingyenesen használhatók vele a BKK kizárólag ezen az estén üzemeltetett múzeumi buszjáratai is.