Ízekbe zárt történetek – idén a gasztronómia áll a Múzeumok Éjszakája középpontjában

Idén a gasztronómia és a kultúra kapcsolata kerül a fókuszba idén a Múzeumok Éjszakáján, hiszen a fő tematika az „Ízekbe zárt történetek”. Ezúttal Sopron lesz a rendezvénysorozat kiemelt városa, a Múzeumok Éjszakája nagykövete pedig Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró-műsorvezető. Mautner Zsófi szerint a gasztronómia és a kultúra szorosan összekapcsolódik: egy ország ételei ugyanúgy történeteket mesélnek az emberekről, a hagyományokról és az identitásról, mint a művészet vagy az épített örökség.

A Múzeumok Éjszakája nagykövete Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró-műsorvezető / Fotó: Múzeumok Éjszakája

.„Nincs még egy olyan kulturális esemény Magyarországon, amely annyi embert képes egyetlen napon megszólítani, mint a Múzeumok Éjszakája. Az elmúlt években több mint háromszázezer belépést regisztráltak országszerte egyetlen éjszaka alatt, ami jól mutatja, hogy a rendezvény mára valódi közösségi ünneppé vált” – mondta Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár a rendezvény beharangozó sajtótájékoztatóján.

Az államtitkár hangsúlyozta: a Múzeumok Éjszakája különleges értéke, hogy nemcsak a fővárosban, hanem az ország szinte minden pontján jelen van. „A nagyvárosoktól a kisebb településekig minőségi és szórakoztató kulturális élmények várják a látogatókat, ugyanakkor ez az este kiváló alkalom arra is, hogy útra keljünk, és felfedezzük más városok kulturális kínálatát is” – tette hozzá.

Az idei kiemelt helyszín Sopron

A Lenck-villában a csillagászaté lesz a főszerep, A Központi Bányászati Múzeum interaktív kalandokat kínál, a Múzeumnegyed állandó kiállításai mellett pedig az 1790-es éveket idéző látványsütésen is részt vehet a rendezvény közönsége a Storno-konyha szakácsnőivel. Sopron gazdag gasztronómiai és borkulturális hagyományai idén még hangsúlyosabban kapcsolódnak a programokhoz.

Ízekbe zárt történetek

A Magyar Nemzeti Galéria különleges tematikus tárlatvezetéseket tart, a Papírra vetett ízek programjukon például a 19. századi gasztronómia és irodalom kapcsolatára derülhet fény. A solymári Sváb-házban a sváb konyha hagyományait ismerhetik meg a látogatók, míg Esztergomban a középkori gasztronómia titkai tárulnak fel a Vármúzeumban.