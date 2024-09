Kockázatok és kellemes mellékhatások a vidéki iparvárosokban

A befektetői piacon egyelőre Európa-szerte kivárás van, hiszen a fogyasztás csökkent, ami óvatosságra inti a beruházókat, ezért döcögős évek voltak, vannak, de már látszik egy pozitív trend ígérete. Amerika és Európa is leküzdötte a magas inflációt, elkezdődtek a kamatcsökkentések.

A Debrecenben épülő BMW-gyár, amely hatással lesz az ingatlanpiac minden szektorára is / Fotó: Kiss Annamarie

Mindeközben már javában készülnek az ingatlanfejlesztők a világ egyik legfontosabb szakkiállítására, az októberi müncheni Real Expóra, ahol Magyarország Nyugat és Kelet közötti hídfőként, a nyugati és a keleti beruházások legfőbb találkozási pontjaként mutatkozik be.

Komoly vonzerő a remek földrajzi fekvés, és az állami beruházásösztönző programok is jelentősek.

A beruházások akkumulátorai

Forró téma az akkumulátorgyártás, illetve annak vélt és valós környezeti hatásai – hangzott el a podcastben. Magyarországon az akkumulátorgyárak kapcsán leginkább csak azt látják az emberek, hogy ezek az üzemek szennyezni fogják a környezetet, noha Magyarországon a környezetvédelmi előírások a legkeményebbek Európában. Arról viszont már

kevesebb szó esik, hogy az akkumulátorok 99 százaléka újrahasznosítható, amire egy nagyon komoly iparág épül.

Kínában hatalmas kutatás-fejlesztési beruházások voltak az elmúlt években, hogy versenyképesebbek legyenek minden kontinensnél vagy országnál. És ennek az eredménye már látszik is, az új akkumulátorok kapacitása, hatótávja messze meghaladja a korábbiakét.

Székely Ádám, az Innovinia ügyvezetője, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület alelnöke / Fotó: BePresent

Miután elindultak az akkumulátorgyár-fejlesztések, az elsődleges beszállítók kezdenek megérkezni az országba, majd jön a második lépés, a harmadik, a negyedik. Rengeteg cégről van szó, rengeteg érdeklődőről – mondta Nemes Rudolf, a HelloParks vezérigazgatója.

alapvető érdeke mindenkinek, hogy jobb teljesítményűek legyenek az akkumulátorok, és egyre több elektromos autót adjanak el világszerte,

különben bajban lesz az iparág – tette hozzá.

Magyarország elhelyezkedése és infrastruktúrája szinte tökéletes az ipari fejlesztésekhez, nyilván lehetne több vasúti terminál az országban, lehetnének jobb sínek, de most nem az infrastruktúrával van gond, hanem globálisan a gazdasággal, a fogyasztással, emiatt is kevesebb elektromos autót vásárolnak most. Ez és az Európai Unió kínai beruházásokkal kapcsolatos várható szabályozása fogja meghatározni az ipari ingatlanpiac jövőjét és irányát.