Építkezési boom Magyarországon: így drágulnak az építőanyagok

Rendkívül felpezsdül az élet a magyarországi építőiparban a következő hónapokban. Az Otthon Start program keretében a családok felépíthetik álomotthonukat, ami sok szempontból jobb megoldás lehet, mint drágábban venni egy kész házat. Természetesen az építkezéshez türelem is kell. A Mapei ügyvezetője szerint nehéz lesz jó szakembert találni az építkezési boom közben, viszont attól nem tart, hogy az építőanyagárak az egekbe szöknének.
Markovich Béla szerint az infláció ebben a szegmensben nem haladja meg a természetes drágulás mértékét. Kiemelte ugyanakkor, hogy nem mindegy, hogy hova építkezünk. Budapesten jóval költségesebb lehet egy projekt, viszont a fővárosi házak utólag jobban értékesíthetők. A szakértő szerint fontos, hogy a családok mérlegeljék, hogy milyen távon terveznek letelepedni.
Az építőipart emellett a lakópark és társasházépítések is hajthatják. A legalább 250 lakást magukba foglaló projekteket a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak nyilváníthatja, feltéve, hogy a lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek. Ez a gyakorlatban a bürokrácia enyhítését jelenti, azonban sok nagyvállalat számára vonzó lehetőség lehet.
Az árak nem fognak az egekbe szökni, legalábbis egyelőre semmi nem utal erre. Jelenleg egy 5 százalékos drágulás tapasztalható az építőanyagok esetében. A szakértő ennél gyorsabb ütemű áremelkedésre nem számít.
Az idő kulcsfontosságú lehet. A projektekre legalább másfél évet rá kell számolni. Ez azt jelenti, hogy az Otthon Starttal kezdődő építkezési láz kész termékeit legkorábban 2027-ben láthatjuk megjelenni az ingatlanpiacon.
Markovich Béla nem győzte hangsúlyozni a megfelelő szakember fontosságát. Kiemelte, hogy rengeteg rémtörténetet lehet hallani, és azt tanácsolja az építeni vágyóknak, hogy ne a szakembereken spóroljanak, mert az később sokkal többe kerülhet.
