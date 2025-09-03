Deviza
Építkezési boom Magyarországon: így drágulnak az építőanyagok

Az Otthon Start program és a lakóparképítések nemzetgazdasági szempontból kiemelt projektté nyilvánítása közösen egy építkezési boomot jelent a magyarországi ingatlanpiacon. A nagy cégek mellett sok család is belevág az álomotthon felépítésébe. A kérdés már csak az, hogy lesz-e elég szakember ezekre a munkákra? Illetve az is érdekes lesz, hogy az építőanyagok milyen mértékben drágulnak a következő hónapokban.
A podcast vendége: Markovich Béla, Mapei Kft. ügyvezetője
Szerkesztő: P. A. R.
2025.09.03, 15:37

Rendkívül felpezsdül az élet a magyarországi építőiparban a következő hónapokban. Az Otthon Start program keretében a családok felépíthetik álomotthonukat, ami sok szempontból jobb megoldás lehet, mint drágábban venni egy kész házat. Természetesen az építkezéshez türelem is kell. A Mapei ügyvezetője szerint nehéz lesz jó szakembert találni az építkezési boom közben, viszont attól nem tart, hogy az építőanyagárak az egekbe szöknének.

A Négyzetméter legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

Markovich Béla szerint az infláció ebben a szegmensben nem haladja meg a természetes drágulás mértékét. Kiemelte ugyanakkor, hogy nem mindegy, hogy hova építkezünk. Budapesten jóval költségesebb lehet egy projekt, viszont a fővárosi házak utólag jobban értékesíthetők. A szakértő szerint fontos, hogy a családok mérlegeljék, hogy milyen távon terveznek letelepedni.

Az építőipart emellett a lakópark és társasházépítések is hajthatják. A legalább 250 lakást magukba foglaló projekteket a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak nyilváníthatja, feltéve, hogy a lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek. Ez a gyakorlatban a bürokrácia enyhítését jelenti, azonban sok nagyvállalat számára vonzó lehetőség lehet.

Az árak nem fognak az egekbe szökni, legalábbis egyelőre semmi nem utal erre. Jelenleg egy 5 százalékos drágulás tapasztalható az építőanyagok esetében. A szakértő ennél gyorsabb ütemű áremelkedésre nem számít. 

Az idő kulcsfontosságú lehet. A projektekre legalább másfél évet rá kell számolni. Ez azt jelenti, hogy az Otthon Starttal kezdődő építkezési láz kész termékeit legkorábban 2027-ben láthatjuk megjelenni az ingatlanpiacon.

Markovich Béla nem győzte hangsúlyozni a megfelelő szakember fontosságát. Kiemelte, hogy rengeteg rémtörténetet lehet hallani, és azt tanácsolja az építeni vágyóknak, hogy ne a szakembereken spóroljanak, mert az később sokkal többe kerülhet.

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

 

