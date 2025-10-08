Feloldották az ingatlanpiaci gordiuszi csomót: fontos jogszabály támogatja az Otthon Startot

Az építményjogról szóló új jogszabály stabilizálhatja a hazai ingatlanpiacot. A tervezet lényege, hogy már a tervezőasztalon lévő lakások is hitelezhetők lesznek, ez pedig jelentősen felpörgetheti az építkezéseket. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az Otthon Start programmal együtt a döntés a használt lakások piacán is konszolidációt jelenthet.
Balogh László arról beszélt a Négyzetméter Fix3 vendégeként elmondta, hogy az építményijog intézménye olyan piaci légkört teremt, amiben minden érintett fél jól járhat. Az építők számíthatnak egy biztos vásárlói bázisra, így biztosak lehetnek benne, hogy a beruházásuk megtérül. Ezzel sok kivitelező foghat bele új építkezésekbe, ami támogatja a hazai ingatlanállomány megújulását, valamint lassítja az árak növekedésiütemét. Ügyfél oldalról pedig lehetőség lesz ugyan azért a pénzért új lakást vásárolni, a használt ingatlan helyett.
Így a használt lakások drágulásának üteme megtörhet, hiszen a kereslet az új ingatlanok felé tolódhat el.
A szakértő arról is beszélt, hogy szeptemberben 6 százalékkal kisebb volt a kereslet az ingatlanos portálokon, mint a megelőző hónapban. Balogh László ezt azzal magyarázta, hogy a kezdeti felfutás után, most áll be utazó sebességre az Otthon Start, ami még így is jelentős felfutást jelent a hazai piacon. Szerinte a fokozott hangulat decemberig tarthat, majd az ünnep körül az ilyenkor megszokott csendesebb hetek következnek. Azonban a január klasszikusan a legforgalmasabb hónap. A szakértő ezt azzal magyarázta, hogy a családok a karácsonyi vacsorák alkalmával sok stratégiai döntést meghoznak, ezek a tervek pedig januárban indulhatnak el.
