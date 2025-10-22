Deviza
Túl vagyunk az Otthon Start csúcspontján? – mostantól aki kapja, marja

Az Otthon Start program hivatalosan másfél hónapja működik, ám az ingatlanpiaci kereslet már a nyári bejelentést követően meredeken emelkedni kezdett. Balla Ákost, a Balla Ingatlan tulajdonosát kérdeztük a piacmozgásokról, a kínálati szektor egyensúlyáról és az Otthon Starthoz hasonló külföldi példákról. Kiket segít igazán a program, és hol lesznek a következő évek jelentős beruházásai? A szakértő válaszol.
A podcast vendége: Balla Ákos, a Balla Ingatlan ügyvezető igazgatója
Szerkesztő: Hajdu Gréta
2025.10.22, 18:01

Az Otthon Start nem a hitelkérelmek befogadásával indult: már a kondíciók finomhangolása közben, a nyár kellős közepén sorban álltak az érdeklődők. A 10 százalékos önerő és a 3 százalékos kamat nem csak a „fiatal” kategóriát mozgatta meg: kiderült, hogy középkorúak és családok is beleférhetnek, így a kereslet egyszerre, széles bázison ugrott meg. Az első hetekben sokan túlfizettek, az eladók pedig reflexből árat emeltek, néha irracionálisan, akkor is, ha ezzel az adott lakás kiesett az 1,5 milliós négyzetméterár-korlát alól. Az eredmény ma: nincs áresés, nincs újabb nagy ugrás sem, a piac egy feszes, de kiszámítható árszinten állt be.


A piac kétpólusú. A használt lakásoknál minden gyors: megfelelő hitelképességgel egy-két hónap alatt lezárható egy ügylet. Az új építésű lakásoknál viszont maratoni távval kell számolni: tervezéstől kulcsátadásig körülbelül két-három évvel, vagyis a most rajtoló fejlesztések gyümölcse majd csak később érkezik. A beruházók már így is a támogatott vevőkre céloznak, fél-egy éven belül új projekthullám indulhat, ami később enyhíti a kínálati feszültséget. Helyrajzilag nem nagy a meglepetés: Budapest mellett Debrecen, Szeged, Győr, Kecskemét számítanak húzóterületnek; ahol gyenge a munkaerőpiac, ott a hitel önmagában nem teremt vásárlót.

Az Otthon Starttal csak a felkészültek járnak jól 

A vevői stratégia ma inkább technika, mint szerencse: előbb hitelképesség-vizsgálat, majd előzetes bírálat a kiszemelt ingatlanra, és csak ezután foglaló. Így nem bukik el pénz, és marad tér az alkura is. Közben érdemes a havi számlákkal is számolni: az energiaválság óta a hőszigetelés, korszerű fűtés és jó nyílászáró nem extrák, hanem kötelező biztosítékok, különösen, ha a rezsitámogatások egyszer átalakulnak. És kik járnak a legjobban? A program elsődlegesen a saját otthon felé induló háztartásokat célozza, de ,,mellékhatásként” a befektetők is megjelentek, ami jelentős hatással van az albérletpiacra. Nő a kínálat, enyhül a bérleti díjakra nehezedő nyomás, így az albérletben maradóknak is várhatóan könnyebb lesz. 

További részletek a beszélgetés tartalmából: 

  • Eladói reflex: gyors áremelés (02:50)
  • Épülés közben is rögzíthető a 3 százalék: szerződéses technikák (04:33)
  • Fejlesztői offenzíva jöhet fél-egy éven belül (05:12)
  • A csúcs lecsengett: kevesebb versenytárs, több alkutér (09:17)
  • Rezsiszempont vissza a fókuszba: szigetelés és fűtés nem luxus (10:29)
  • Ha készpénzes beelőz, inkább veszíts értékbecslési díjat, mint foglalót (20:18) 

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

