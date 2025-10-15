A fix törlesztőrészlet elinflálódik, a bérleti díjak viszont biztosan nőni fognak

A szakértők sem tudják pontosan megjósolni, hogyan alakul az infláció az elkövetkező öt-hat évben – és ezzel együtt az albérletárak jövője is kérdéses. Heinrich Balázs, az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettese szerint azonban egy dolog biztos: a jelenlegi, fix kamatozású hitelkonstrukciók mellett a törlesztőrészletek hosszú távon „elinflálódhatnak”, vagyis arányosan olcsóbbá válhatnak a jövedelmekhez képest.

A Négyzetméter Fix 3 legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

Fix törlesztőrészlet, nagyobb mozgástér: rugalmasabbá válik az Otthon Start

„Ami különösen kedvező az Otthon Start programban, hogy a hitel egyik ingatlanról a másikra is átváltható, mindössze egy ötéves eladási korlát van benne” – hangsúlyozta Heinrich Balázs. A múlt héten megjelent egy új tervezet, amely tovább könnyítené a program felhasználásának feltételeit, és a társadalmi konzultáció után két héten belül már rendeleti szinten is megjelenhet. Az új szabályok célja, hogy a hitelfelvétel egyszerűbbé váljon, és a kormány a felhasználói igényekhez igazítsa az Otthon Startot.

Heinrich Balázs szerint a bérlés továbbra is azoknak kedvez, akik nem tudják előteremteni az önrészt, vagy élethelyzetük, munkájuk miatt nem szeretnének hosszú távra elköteleződni. Az albérlet rugalmasságot ad, olcsóbb helyre lehet költözni, ha változik a helyzet, ugyanakkor a törlesztőrészlet fix, kiszámítható, és akár alacsonyabb is lehet, mint egy belvárosi bérleti díj.

Bár az ingatlanpiacon most albérletár-stagnálást érzékelnek, a várt árcsökkenés még nem következett be, és valószínűleg az elkövetkezendő években az új építésű lakások megjelenése sem fogja érdemben megfékezni az árak emelkedését – nyilatkozta a szakértő.

Az Otthon Centrum adatai szerint a program látványosan felpezsdítette a piacot: augusztus és szeptember között megduplázódott az ingatlankeresők száma, és bár október elején némi visszarendeződés látszott, így is 75 százalékkal magasabb a kereslet, mint a nyár elején. A hitelkérelmek száma megduplázódott, a megvalósult adásvételek pedig 60 százalékkal nőttek az előző évhez képest.