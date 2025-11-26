A hazai ingatlanpiacon 2025 valódi fordulópontnak ígérkezik. Egyszerre élénkül a befektetői aktivitás, bővül az ipari fejlesztések volumene, és a lakáspiacon is új lendületet hoznak a támogatási programok és a megugró kereslet. A befektetési forgalom 2025 első hónapjaiban megduplázódott az egy évvel korábbi szinthez képest, ami egyértelműen jelzi, hogy az elhúzódó kivárás után ismét a növekedés került előtérbe.

A Négyzetméter Fix 3 legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

Az Otthon Start program átformálta a fejlesztői stratégiákat

A lakáspiacon két erős hatás találkozott, egyrészt a Prémium Magyar Állampapír lejárata jelentős mennyiségű tőkét terelt az ingatlanok irányába, másrészt az Otthon Start program érezhetően felpörgette a vásárlási kedvet, különösen a fiatalok körében. A támogatás azonban nem csak a keresleti oldalt mozgatta meg. A fejlesztők számára is kiszámíthatóbbá tette a projektindításokat, és sok helyen felgyorsította az előértékesítéseket.

Mindez azért is kulcsfontosságú, mert Magyarországnak hosszú távon évi legalább 25 ezer új lakásra lenne szüksége, de ettől a szinttől még mindig jelentősen elmarad a piac.

A fejlesztők ugyanakkor továbbra is bizonytalanságként élik meg az 5 százalékos lakásáfa időszakos, határidőhöz kötött hosszabbításait, amelyek sok projektet késleltetnek. Pozitívumként jelenik meg viszont a 2026-tól bevezetendő társasházi építményi jog, amely jelentősen csökkenti a vevők előfinanszírozási kockázatát, és így átláthatóbbá, biztonságosabbá teheti az új lakások piacát.

Irodából szálloda: a funkcióváltás új hulláma

Eközben a budapesti irodapiacon a közeljövőben növekvő kihasználatlansággal kell számolni, mivel a nagyvállalati bővítések csökkenése és a hibrid munkavégzés terjedése átformálja a keresleti oldalt. A funkcióváltás egyre gyakoribb megoldássá válik, különösen az elavultabb épületek esetében. A szállodapiac viszont épp ellenkező irányba mozdul. Budapest kapacitása még elmarad Bécs és Prága szintjétől, miközben a kereslet élénkül, így egyre több új fejlesztés indulhat a következő években.