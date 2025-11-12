Beütött az Otthon Start, teljesen megváltoztak a vásárlói igények

Az ingatlanvásárlást tervezők döntéseit továbbra is a praktikus szempontok vezérlik, ugyanakkor jól kirajzolódik az igény a kényelmes, zöldebb környezetben található otthonok iránt is. A vevők többsége saját maga vagy családja számára keres lakást, de továbbra is magas azok aránya, akik befektetési céllal böngészik az ingatlankínálatot. Az Otthon Start programot sokan igénybe vennék.

Az Otthon Start még mindig népszerű

A vásárlási döntéseket leginkább az ingatlan elhelyezkedése határozza meg, amit a méret és a szobák száma követ. A jól megközelíthető, frekventált lokáció, a megfelelő alapterület és a praktikus elosztás a legtöbb vevő számára alapvető elvárás. Emellett a finanszírozhatóság is kiemelt szempont, hiszen a leendő tulajdonosok közel háromnegyede valamilyen hitelkonstrukció igénybevételével tervezi a vásárlást.

Előnyt élveznek a zöldövezeti, csendesebb területek, valamint a jó tömegközlekedés, a bevásárlási lehetőségek és az oktatási intézmények közelsége. A kényelmi szempontok között a terasz vagy erkély, valamint a garázs vagy kocsibeálló megléte emelkedik ki, de egyre többen keresnek panorámás lakásokat, illetve nyitottak az okosotthon-megoldásokra is.

A fűtési típusa továbbra is meghatározó szempontnak számít, de az építés éve és az energetikai besorolás már kevésbé befolyásolja a választást. Ez arra utal, hogy a vásárlók elsődlegesen a komfortos, fenntartható mindennapokat helyezik előtérbe, és kevésbé a hosszú távú műszaki mutatók alapján választanak.

További részletek a beszélgetés tartalmából:

Ingatlanvásárlási szokások (00:48)

Hitelek és az Otthon Start (03:40)

Az ár fontossága (05:54)

Vevői tudatosság (07:30)

Energetikai besorolás (10:13)

Okosotthon Otthon Startból (10:55)

Ár vagy lokáció (11:55)

Az első lakást keresők igényei (12:56)

Ház vagy lakás (14:05)

A befektetők nyitnak a vidéki városok felé (15:48)

