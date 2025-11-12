Deviza
Beütött az Otthon Start, teljesen megváltoztak a vásárlói igények

Az ingatlanvásárlást tervezők számára továbbra is a lokáció, a méret és a szobák száma a legfontosabb szempont, miközben egyre többen keresnek zöldövezeti, teraszos otthonokat. A vevők közel háromnegyede hitellel tervez vásárolni, és sokan igénybe vennék az Otthon Start programot is. A fűtési típus kiemelt szerepet kap, az energetikai besorolás és az építés éve azonban háttérbe szorul.
A podcast vendége: Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője
Szerkesztő: Werderits Ivett
2025.11.12, 16:43

Az ingatlanvásárlást tervezők döntéseit továbbra is a praktikus szempontok vezérlik, ugyanakkor jól kirajzolódik az igény a kényelmes, zöldebb környezetben található otthonok iránt is. A vevők többsége saját maga vagy családja számára keres lakást, de továbbra is magas azok aránya, akik befektetési céllal böngészik az ingatlankínálatot. Az Otthon Start programot sokan igénybe vennék.

A Négyzetméter Fix 3 legújabb epizódját itt hallgathatják meg:

 

Az Otthon Start még mindig népszerű

A vásárlási döntéseket leginkább az ingatlan elhelyezkedése határozza meg, amit a méret és a szobák száma követ. A jól megközelíthető, frekventált lokáció, a megfelelő alapterület és a praktikus elosztás a legtöbb vevő számára alapvető elvárás. Emellett a finanszírozhatóság is kiemelt szempont, hiszen a leendő tulajdonosok közel háromnegyede valamilyen hitelkonstrukció igénybevételével tervezi a vásárlást.

Előnyt élveznek a zöldövezeti, csendesebb területek, valamint a jó tömegközlekedés, a bevásárlási lehetőségek és az oktatási intézmények közelsége. A kényelmi szempontok között a terasz vagy erkély, valamint a garázs vagy kocsibeálló megléte emelkedik ki, de egyre többen keresnek panorámás lakásokat, illetve nyitottak az okosotthon-megoldásokra is.

A fűtési típusa továbbra is meghatározó szempontnak számít, de az építés éve és az energetikai besorolás már kevésbé befolyásolja a választást. Ez arra utal, hogy a vásárlók elsődlegesen a komfortos, fenntartható mindennapokat helyezik előtérbe, és kevésbé a hosszú távú műszaki mutatók alapján választanak.

További részletek a beszélgetés tartalmából: 

  • Ingatlanvásárlási szokások (00:48)
  • Hitelek és az Otthon Start (03:40)
  • Az ár fontossága (05:54)
  • Vevői tudatosság (07:30)
  • Energetikai besorolás (10:13)
  • Okosotthon Otthon Startból (10:55)
  • Ár vagy lokáció (11:55)
  • Az első lakást keresők igényei (12:56)
  • Ház vagy lakás (14:05)
  • A befektetők nyitnak a vidéki városok felé (15:48)

