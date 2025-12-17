A kanapéról veszünk majd lakást? – Így forgatja fel az AI és az online jelenlét az ingatlanpiacot

Az Otthon Start hatására érezhetően felgyorsult az ingatlanpiac: több a tranzakció, nagyobb a kereslet, és mind a vásárlói, mind az értékesítői oldalon új szereplők jelentek meg. Ebben a környezetben felértékelődött az online jelenlét szerepe, hiszen a döntések egyre gyakrabban már az első személyes találkozás előtt megszületnek. A Négyzetméter Fix 3 friss adásában Molnár Viktor arról beszél, hogyan alakítja át mindez az ingatlanértékesítői szakmát, és milyen hibákat követnek el leggyakrabban a vásárlók a felpörgött piacon.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján:

Online jelenlét: előny vagy kockázat az ingatlanpiacon?

A közösségi média és az online megjelenés ma már megkerülhetetlen az ingatlanpiacon. Molnár Viktor szerint egy ingatlanos ma nemcsak szakemberként, hanem kommunikátorként is jelen van: az online felületeken dől el, hogy az ügyfél egyáltalán bizalmat szavaz-e neki. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az online jelenlét önmagában nem jelent szakértelmet.

A különbség ott válik láthatóvá, amikor az értékesítő képes adatokkal, piaci elemzésekkel és átgondolt stratégiával alátámasztani az állításait – nem csak „ráérzésből” áraz vagy ígér.

AI az ingatlanpiacon

A beszélgetésben szó esett a mesterséges intelligencia szerepéről is. Molnár Viktor hangsúlyozta: az AI nem gondolkodik az értékesítő helyett, hanem segíti a felkészülést. Gyorsabban lehet vele átlátni a piaci adatokat, összehasonlítani az ingatlanokat és felkészülni egy-egy megbízásra, de a döntések felelőssége továbbra is emberi marad. A személyes jelenlét, az érzelmi kapcsolódás és az ügyfelek közötti közvetítés olyan területek, amelyeket jelenleg nem lehet automatizálni.

Lakásvásárlás Otthon Starttal: a legdrágább hiba a kapkodás

A felpörgött piaci környezetben a vásárlók részéről is nőtt a kockázat.

Molnár Viktor szerint az egyik leggyakoribb hiba az impulzív lakásvásárlás: amikor egy jó ár-érték arányú ingatlan láttán a vevők azonnal döntést hoznak, anélkül hogy alaposan utánajárnának a finanszírozásnak vagy a jogi háttérnek.

Az Otthon Start lehetőségei sokak számára vonzóak, de nem mindenki jogosult a programra. A szakértő szerint éppen ezért kulcsfontosságú az előzetes felkészülés és a reális tervezés, mert egy elhamarkodott döntés hosszú távon komoly anyagi következményekkel járhat.

További érdekes részletek a beszélgetésből: