„Lokáció, lokáció, lokáció” – ki marad talpon az ingatlanfejlesztési piacon 2026-ban?

Székely Ádám szerint az Otthon Start hatása döntően a használt lakások piacán jelent meg: becslése szerint a kereslet 90-95 százaléka ebben a szegmensben csapódott le. Ugyanakkor a láncreakció hamar elindul: aki eladja a régi lakását, jellemzően továbbköltözik, így a kereslet egy-két-három lépcsőn keresztül az új lakások irányába is elér. A kereslet ráadásul továbbra is erős, még úgy is, hogy közben az árak érdemben emelkedtek. Ennek egyszerű oka van: az ingatlanfejlesztés tőkeintenzív, szabályozott és hosszú ciklusú iparág, ezért a kínálat csak lassan reagál.

Ez történik most az ipari ingatlanfejlesztésekkel

Az ipari ingatlanpiacon 2015–2016 óta tartó boom után, 2025-ben már lassulás érződött: a Covid alatti keresleti felfutást normalizálódás követte, miközben a kínálati oldal késleltetve, de tovább termelt – ez pedig több helyen kihasználatlanságot hozott. Székely szerint a fejlesztési aktivitás Budapesten nagyobb eséllyel fog vissza, mint vidéken, ahol a nagy ipari beruházások bejelentései és a kapcsolódó beszállítói igények továbbra is generálhatnak keresletet.

A következő időszakot azonban a bizonytalanság határozhatja meg: a háború, a világgazdasági lassulás, az elektromobilitás hullámzása és a technológiai váltások – különösen a mesterségesintelligencia-szektor – mind befolyásolják, milyen bátran vállalnak 10-15 éves kitettséget a piaci szereplők.

Mit keresnek a vevők az ingatlanpiacon?

A vevői oldalon egyre fontosabb az energiahatékonyság, részben a szabályozások miatt, részben költségtudatosságból. Székely ugyanakkor hangsúlyozta: a döntésben továbbra is az ár-érték arány a kulcs, és az ingatlanpiac örök törvénye változatlanul érvényes: „lokáció, lokáció, lokáció”.

A jó helyszín nemcsak lakhatási szempontból döntő, hanem kereskedelmi ingatlanoknál is, ahol a funkcionális elérhetőség és az infrastruktúra áll a középpontban.

A budapesti-agglomerációs mozgásoknál Székely kiegyenlített képet vázolt fel: a korábbi kiköltözési hullám mellett világszerte erősödik a „kompakt város” logikája is, vagyis az igény, hogy minél kevesebb idő menjen el utazásra. A digitalizáció és a távmunka-lehetőségek ugyan tágítják a mozgásteret, de ezzel párhuzamosan a belvárosi közelség iránti vágy is tartja magát.