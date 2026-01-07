Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Tartozásod van? Nem mindegy, milyen – így működik az Otthon Start

Lakáshitelt felvenni nemcsak pénz kérdése, hanem egy komoly jogi és adminisztratív folyamaton is át kell mennünk. Az Otthon Start sokaknak jelenthet segítséget az első lakás megszerzésében. De mikor éri meg élni vele, hogyan illeszkedik a banki hitelezéshez, és mire figyelnek valójában a pénzintézetek?
Werderits Ivett
2026.01.07., 17:20

A hitel elsőre ijesztőnek tűnhet, de kellő időráfordítással és türelemmel átláthatóvá válik a működése és a folyamata. Végig kell gondolnunk, hogy lakáshitelt felvenni nemcsak egy pénzügyi döntés, ami évekre elkötelez, hanem összetett jogi és adminisztratív folyamat is, és ezek a lépések is költségekkel járnak. 

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube-csatornáján: 

 

Az Otthon Start program feltételei

Az igénylés feltétele legalább két év igazolt társadalombiztosítási jogviszony, valamint magyarországi lakcím megléte. Nem feltétel sem a házasság, sem a gyermekvállalás, és olyan állampolgárok is élhetnek a lehetőséggel, akik határ menti országban dolgoznak. A hitel legfeljebb 25 éves futamidőre vehető fel, a maximális hitelösszeg 50 millió forint. Az igényléshez legalább 10 százalékos önerő szükséges, és a bank minden esetben elvégzi a szokásos hitelbírálatot, amelynek során a jövedelmet és a hitelképességet vizsgálja. Lakás esetén az ingatlan vételára nem haladhatja meg a 100 millió forintot, családi ház esetén pedig a 150 millió forintot, továbbá négyzetméterenként meghatározott árkorlát is érvényben van. 

Összességében az Otthon Start program azoknak nyújt kedvező lehetőséget, akik első otthonukat szeretnék megvásárolni vagy felépíteni, stabil tb-jogviszonnyal és legalább minimális önerővel rendelkeznek, valamint megfelelnek a banki hitelbírálat feltételeinek.

Az Otthon Start összevonható

Más állami támogatásokkal is kombinálható az Otthon Start program, és ez jelentősen növelheti a finanszírozási lehetőségeket. Az Otthon Start-hitel mellé felvehető a CSOK Plusz, illetve – jogosultság esetén – a falusi CSOK is. 

Az Otthon Start program a babaváró hitellel is jól kombinálható. 

Ez különösen azok számára jelent segítséget, akik saját megtakarítással csak korlátozott mértékben rendelkeznek, hiszen felhasználható önerő formájában. 

További érdekes részletek a beszélgetésből: 

  • Trendek a hitelpiacon (00:48)
  • Ami a hitelhez szükséges lehet (03:44)
  • Az Otthon Start program összevonható (05:33)
  • Az árak változása (06:56)
  • A tájékozódás fontos (09:32)
  • A buktatók (12:01)
  • Ez nem lehet impulzusvásárlás (13:54)

 

