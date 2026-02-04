Deviza
Budapest elit kerületéből is száműznék az Airbnb-t, Terézváros megmutatta, milyen hatásokra készülhetünk

Az I. kerületben is felmerült a rövid távú lakáskiadás szigorítása vagy akár tiltása, a cél az ott élők érdekeinek védelme. A fővárosban 2026 végéig érvényes az Airbnb-moratórium, új engedélyt nem lehet szerezni.
A podcast vendége: Balogh László, az Ingatlan.com gazdasági szakértője
Szerkesztő: Werderits Ivett
2026.02.04, 18:32

Az I. kerületben is felmerült a rövid távú lakáskiadás szigorítása vagy akár teljes tiltása, amivel újabb budapesti városrész csatlakozhatna az Airbnb-szabályozást szigorítók köréhez. A téma aktualitását az adja, hogy Terézvárosban már kézzelfogható piaci hatásai vannak a döntésnek, miközben a főváros egészében továbbra is érvényben van az Airbnb-moratórium. Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője volt a Négyzetméter vendége. 

A teljes beszélgetés a Világgazdaság YouTube-csatornáján érhető el: 

 

A főváros első kerületében a rövid távú lakáskiadás jövőjéről párbeszéd indult, amely akár közös szabályozáshoz vagy tiltáshoz is vezethet a szomszédos kerületekkel együttműködve. A cél az ott élők életminőségének védelme, mivel a lakáshotelek működése több belvárosi városrészben is feszültségeket okozott az elmúlt években. Bár konkrét döntés még nem született, az irány egyértelműen a szigorítás felé mutat.

Az Airbnb-moratórium még érvényes

Budapesten jelenleg él az úgynevezett Airbnb-moratórium, amely 2026 végéig van hatályban. Ennek értelmében 2025 januárja óta nem lehet új rövid távú lakáskiadási engedélyt kiadni, a korábban engedélyezett lakásokat viszont továbbra is lehet rövid távra bérbe adni belföldi és külföldi turistáknak.

Ez azt jelenti, hogy az I. kerületben az új belépők számára a piac már most is be van fagyasztva, egy esetleges kerületi szigorítás elsősorban a jelenlegi lakáshotel-üzemeltetőket érintené.

A VI. kerület példája jól mutatja, milyen piaci következményekkel járhat egy ilyen döntés. Terézvárosban a 2024 nyarán tartott véleményformáló népszavazás után a kerület vezetése úgy döntött, hogy 2026 januárjától megtiltja a lakáshotelek üzemeltetését. A döntést követően már az albérletpiacon is érezhető változások jelentkeztek. A 2026. januári adatok szerint a kiadó használt társasházi lakások havi bérleti díjának mediánja 282,5 ezer forint volt, ami 1 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbi szintnél.

Az árak enyhén csökkentek, a kínálat jelentősen bővült

A VI. kerületben közel 1250 kiadó lakás jelent meg a piacon, ami 28 százalékos növekedés éves összevetésben. Ezzel szemben Budapesten összességében csökkent a kínálat, a kiadó társasházi lakások száma 0,6 százalékkal 9516-ra mérséklődött. 

A folyamatokat nem kizárólag az Airbnb-tiltás magyarázza. Az Otthon Start program, amely fix, 3 százalékos kamatozású hitelt kínál, szintén érdemben befolyásolta a bérleti piacot. A program hatására sok bérlő vált első lakásvásárlóvá, ami csökkentette az albérletek iránti keresletet.

