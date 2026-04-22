Már nem a Balaton a Riviéra: ezek a nyaralópiac új trendjei

A legfontosabb változás a nyaralópiacon, hogy tovább nyílik az olló a Balaton és a többi hazai üdülőkörzet között. A balatoni árak tovább emelkednek, különösen az északi parton, miközben a Velencei-tó és a Tisza-tó továbbra is jóval kedvezőbb belépési pontot kínál. A Tisza-tónál már 350 ezer forintos négyzetméterártól elérhető a belépő kategória, az átlag inkább 500 ezer forint körül alakul, a jobb, partközeli lokációkban pedig 7-800 ezer forintig is felmehet az árszint.

A nyaralópiac kettészakadt – a Balaton elszállt

A Balatonnál egészen más a kép. Az északi parton az átlagár már 1,5 millió forint körül jár négyzetméterenként, a tóhoz közelebbi ingatlanoknál pedig inkább 1,8 millió forinttal kell számolni. A közvetlen vízkapcsolatos nyaralóknál pedig szinte nincs felső határ: a 3-4 millió forintos négyzetméterár sem kirívó.

A drágulást részben a területi szűkösség hajtja, részben az, hogy a prémium kategóriás kínálatból egyszerűen nincs elég ahhoz képest, amennyit a piac felszívna.

A Velencei-tó már nem csak nyaralóövezet

A nyaralópiac egyik legérdekesebb fordulata, hogy a Velencei-tó fokozatosan kilépett a klasszikus nyári üdülőhely szerepből. A budapesti közelség miatt egyre többen nem pusztán nyaralóként, hanem második otthonként tekintenek az ottani ingatlanokra.

A home office elterjedése ráerősített erre a szemléletre: ha egy ház téliesített, jó állapotú és egész évben használható, akkor már nem csak nyári menedékként szolgálhat.

Ez magyarázza, miért értékelődtek fel a négy évszakos, korszerűsített, energetikailag is vállalható nyaralók. A vevők egyre tudatosabban keresik azokat az ingatlanokat, amelyek nemcsak néhány hét nyári pihenésre alkalmasak, hanem tavasszal, ősszel, sőt akár télen is használhatók. Aki ma felújít, gyakran már eleve így gondolkodik: a téliesítés és a modernizálás nem extra, hanem piacképességi feltétel.

A felújítás a legnagyobb biznisz

A piacon erősen jelen vannak a befektetők is, főként azokban a szegmensekben, ahol alkura van lehetőség. A felújításra szoruló, jó helyen fekvő ingatlanokat ők gyorsabban és határozottabban tudják megszerezni, mint a magánvevők, majd korszerűsítés után modern, jól forgó termékként teszik vissza a piacra.

Egy régi, elavult nyaraló felújítása akár az ingatlan értékének 10-20 százalékát is felemésztheti, de a tapasztalat szerint ez sok esetben megtérül.

Különösen igaz ez a Balaton környékén, ahol a jó állapotú, sokoldalúan használható nyaralókra stabil a kereslet. Az elavult, energetikailag gyenge házaknál viszont már komolyabb alkuk is megjelennek, és éppen ezt használják ki azok a vásárlók, akik üzleti szemmel nézik a piacot.