Energiaválság, kivárás, lakásboom: mikor indulhat újra az ingatlanfejlesztési hullám?

A magyar ingatlanpiacon különös kettősség alakult ki az elmúlt időszakban. Miközben a fejlesztők jelentős része kivár, a háttérben továbbra is erős kereslet és komoly beruházási szándék látszik. A piacot egyszerre mozgatják globális tényezők – háborúk, energiapiaci bizonytalanságok, nemzetközi finanszírozási folyamatok – és nagyon is helyi kérdések, mint a lakásáfa, az energiahálózat állapota vagy az állami ösztönzők jövője. A Négyzetméter legújabb adásában arról beszélgettünk, mi kellene ahhoz, hogy az ingatlanfejlesztések valóban újrainduljanak Magyarországon.

Az ingatlanfejlesztés legnagyobb problémája ma a kiszámíthatatlanság

Székely Ádám szerint a piacon továbbra is jelen van az optimizmus, ugyanakkor a fejlesztők számára a legnagyobb kockázatot jelenleg nem önmagában az építőanyagárak vagy a finanszírozás jelenti, hanem a kiszámíthatatlan gazdasági környezet.

Bár az energiaárak már nem a korábbi csúcsokon mozognak, a volatilitás továbbra is erős, ami megnehezíti a hosszú távú tervezést.

Az ingatlanfejlesztés ráadásul lassan reagáló iparág: egy nagyobb projekt előkészítése és kivitelezése akár több évig is eltarthat. Miközben a kereslet gyorsan képes megjelenni a piacon – például kedvező hitelkonstrukciók vagy támogatások hatására –, a kínálat nem tud egyik napról a másikra alkalmazkodni. Ez okozhatja azokat az árrobbanásokat is, amelyek az elmúlt években jellemezték a lakáspiacot.

A szakember szerint ezért kulcskérdés lenne a stabil, hosszú távon kiszámítható szabályozási környezet kialakítása. Kiemelte: a jelenlegi, év végén kifutó ötszázalékos lakásáfa bizonytalansága önmagában is fékezi a beruházásokat, hiszen a fejlesztők többéves projektekben gondolkodnak.

Az energetikai infrastruktúra fontossága

A beszélgetés egyik legfontosabb témája az energetikai infrastruktúra helyzete volt.

Székely Ádám szerint ma már nem feltétlenül a finanszírozás hiánya a legnagyobb probléma, hanem az, hogy egyes fejlesztésekhez akár három-öt éves elektromos hálózati csatlakozási időkkel kell számolni.

Ez különösen érzékenyen érintheti a nagyobb lakó- és logisztikai beruházásokat. A szakember szerint az energiahálózat fejlesztése, valamint az ehhez kapcsolódó szabályozási környezet stabilizálása nélkül nehéz lesz érdemben felgyorsítani az ingatlanfejlesztéseket. Közben Európában is változóban van a zöldátállás tempója. Több országban – például Hollandiában – már visszafogtak bizonyos túl gyors energetikai célokat, miután kiderült: a piac és a lakosság nem minden esetben tudja kigazdálkodni az átállás költségeit. Ettől függetlenül a fenntarthatóság hosszú távon továbbra is meghatározó szempont marad az építőiparban.