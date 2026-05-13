Miniház – óriási profit: a csendes luxus lesz a következő évek csúcsbefektetése
A tiniházakat sokan keverik a konténerházakkal vagy a könnyűszerkezetes nyaralókkal, pedig ezek más kategóriába tartoznak. A konténerház szerkezeti megoldás, a könnyűszerkezetes építés technológia, a miniház viszont inkább egy gondolkodásmód. A tiny house nem attól tiny house, hogy kicsi, hanem attól, hogy tudatosan megtervezett, teljes értékű, kompakt élettér. Van benne hűtés, fűtés, fürdőszoba, nappali, étkező, fény, panoráma, sőt a legújabb Feelmore-házakban már kis könyvtár is helyet kapott.
Miniház = szabadság
A tiny house egyik legnagyobb vonzereje a mobilitás. Egy megfelelően kialakított ház közúton szállítható, tréleren mozgatható, így nem lakóautóként, hanem telepíthető, de rugalmasan áthelyezhető vendégházként működik. Ez azonban azt is jelenti, hogy jogilag nem minden esetben egyszerű a helyzet. Burján Szilárd szerint a tiny house több országban is szürkezónának számít, mert az innováció sokszor gyorsabban halad, mint a jogalkotás.
A finanszírozás Magyarországon szintén gyerekcipőben jár. A bankok jellemzően nem álmokat, hanem fedezetként kezelhető ingatlant finanszíroznak, márpedig egy tréleren álló tiny house nem mindig illeszkedik a megszokott ingatlanjogi kategóriákba. Szabad felhasználású hitel, lízing vagy nagyobb, több házból álló fejlesztés esetén projektfinanszírozás viszont szóba jöhet.
A lakhatási válság indította el, a turizmus emelte üzletté
A tiny house-mozgalom az Egyesült Államokból indult, részben a lakhatási válságra adott válaszként. Ahogy drágultak az ingatlanok és a hitelek, egyre többen kerestek olyan megoldást, amely nagyobb szabadságot ad, és kevésbé köti őket hosszú távú banki konstrukciókhoz. Európában először az Egyesült Királyságban, majd a német nyelvterületen és Észak-Európában vált népszerűvé, Kelet-Közép-Európában pedig most kezd igazán erősödni.
Magyarországon egyelőre nem elsősorban lakhatási, hanem befektetési és turisztikai termékként van piaca.
A vendég nem pusztán szállást keres, hanem élményt: csendet, panorámát, jakuzzit, távcsövet, nagy teraszt, természetközeli elvonulást.
Burján szerint a modern luxus ma már nem feltétlenül a márványlépcső vagy egy drága kocsi, hanem a csillagos ég, a nyugalom és az a fajta láthatatlan figyelem, amelytől a vendég úgy érzi: egy egész kis világot kapott.
Tiny house szezon egész évben
A tiny house vendégházak egyik legfontosabb előnye, hogy négy évszakos használatra készülnek. Jó szigetelés, minőségi nyílászárók, hőhídmentes szerkezet, hűtés és fűtés nélkül nem működik a koncepció.
Ez azért is fontos, mert a magyar turizmus erősen szezonális: a vendégéjszakák jelentős része nyáron realizálódik, de a következő évek nyertesei azok lehetnek, akik télen is utazási okot adnak a vendégeknek.
A befektetőknek ugyanakkor nem árt tudniuk, hogy ez nem automatikusan passzív jövedelem. Egy vendégház üzemeltetéséhez takarítási, karbantartási, minőség-ellenőrzési és értékesítési rendszer kell. Aki Budapesten él, de Nógrádban, Hevesben vagy Békésben üzemeltetne házat, annak professzionális háttér nélkül könnyen teherré válhat a projekt.
A Feelmore 2025-ös átlagára Burján Szilárd szerint nagyjából 65 ezer forint volt éjszakánként, de vízparti vagy különleges koncepciójú helyszíneken a 100 ezer forint feletti ár sem ritka.
A legígéretesebb lokációk pedig nem feltétlenül a legzsúfoltabb turistacélpontok.
A Balaton továbbra is erős, de a tiny house igazi terepe sokszor éppen az, ahol a vendég megérkezve azt érzi: végre nincs ott senki. Nógrád, a Körös holtágai, Szarvas, Békésszentandrás vagy más kevésbé frekventált vízi és dombvidéki térségek ezért különösen érdekesek lehetnek.
