Otthon start: mire elég 50 millió? A szekértő elmondja – az ingatlanpiac közeledik a fájdalomküszöbéhez

A magyar ingatlanpiac az elmúlt évek egyik legnagyobb áremelkedésén van túl. Miközben sokan még mindig további drágulásra számítanak, egyre több jel utal arra, hogy a piac kezd elérni egy olyan pontot, ahol a vásárlók fizetőképessége korlátot szab az árak további emelkedésének. A fő kérdés most, hogy meddig hajlandók és képesek még megfizetni az egyre dráguló nagyvárosi lakásokat a vevők.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján:

Elérte a fizetőképessége határát a kereslet – padlóra kerülhet az ingatlanpiac?

Az Otthon Start program elindulása után sokan újabb árrobbanást vártak, különösen Budapesten. A tapasztalatok azonban árnyaltabb képet mutatnak. Balogh László szerint a fővárosban a másfél millió forintos négyzetméterár-korlát lényegében megállította az árak korábbi gyors emelkedését.

Az ingatlan.com adatai szerint az elmúlt hónapokban több alkalommal is csökkentek havi alapon a budapesti lakásárak, amire utoljára a koronavírus-járvány időszakában volt példa.

Ez nem feltétlenül áresést jelent hosszú távon, inkább azt, hogy a kereslet kezd elérni egy olyan határt, ahol a vásárlók már nem tudnak vagy nem akarnak többet fizetni. Ezzel szemben Budapesten kívül továbbra is élénkebb maradt a drágulás. Az ország több térségében még jóval a támogatási plafon alatt vannak az árak, így ott az új hitellehetőségek tovább növelhetik a keresletet.

Már 54 millió forintnál kezdődik a belépő kategória Budapesten

A beszélgetés egyik legmeglepőbb megállapítása szerint Budapesten ma már körülbelül 54 millió forintnál húzódik az a lélektani határ, amely alatt a kínálat mindössze tíz százaléka található.

Öt évvel ezelőtt ugyanez az érték még 25 millió forint körül volt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 50 millió forint alatt már csak korlátozott számú használt lakás közül lehet választani a fővárosban.

Ezek jelentős része kisebb alapterületű garzon, felújítandó ingatlan vagy olyan minilakás, amelynek jogi státusza sem mindig ideális. Közben Debrecenben is hasonló árszintek alakultak ki. A városban az elmúlt évek ipari beruházásai jelentősen növelték a keresletet, miközben a kínálat nem tudott ugyanolyan gyorsan alkalmazkodni. Az eredmény: a budapesti és debreceni belépő árszintek gyakorlatilag összeértek.