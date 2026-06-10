Otthon start: mire elég 50 millió? A szekértő elmondja – az ingatlanpiac közeledik a fájdalomküszöbéhez
A magyar ingatlanpiac az elmúlt évek egyik legnagyobb áremelkedésén van túl. Miközben sokan még mindig további drágulásra számítanak, egyre több jel utal arra, hogy a piac kezd elérni egy olyan pontot, ahol a vásárlók fizetőképessége korlátot szab az árak további emelkedésének. A fő kérdés most, hogy meddig hajlandók és képesek még megfizetni az egyre dráguló nagyvárosi lakásokat a vevők.
A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján:
Elérte a fizetőképessége határát a kereslet – padlóra kerülhet az ingatlanpiac?
Az Otthon Start program elindulása után sokan újabb árrobbanást vártak, különösen Budapesten. A tapasztalatok azonban árnyaltabb képet mutatnak. Balogh László szerint a fővárosban a másfél millió forintos négyzetméterár-korlát lényegében megállította az árak korábbi gyors emelkedését.
Az ingatlan.com adatai szerint az elmúlt hónapokban több alkalommal is csökkentek havi alapon a budapesti lakásárak, amire utoljára a koronavírus-járvány időszakában volt példa.
Ez nem feltétlenül áresést jelent hosszú távon, inkább azt, hogy a kereslet kezd elérni egy olyan határt, ahol a vásárlók már nem tudnak vagy nem akarnak többet fizetni. Ezzel szemben Budapesten kívül továbbra is élénkebb maradt a drágulás. Az ország több térségében még jóval a támogatási plafon alatt vannak az árak, így ott az új hitellehetőségek tovább növelhetik a keresletet.
Már 54 millió forintnál kezdődik a belépő kategória Budapesten
A beszélgetés egyik legmeglepőbb megállapítása szerint Budapesten ma már körülbelül 54 millió forintnál húzódik az a lélektani határ, amely alatt a kínálat mindössze tíz százaléka található.
Öt évvel ezelőtt ugyanez az érték még 25 millió forint körül volt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 50 millió forint alatt már csak korlátozott számú használt lakás közül lehet választani a fővárosban.
Ezek jelentős része kisebb alapterületű garzon, felújítandó ingatlan vagy olyan minilakás, amelynek jogi státusza sem mindig ideális. Közben Debrecenben is hasonló árszintek alakultak ki. A városban az elmúlt évek ipari beruházásai jelentősen növelték a keresletet, miközben a kínálat nem tudott ugyanolyan gyorsan alkalmazkodni. Az eredmény: a budapesti és debreceni belépő árszintek gyakorlatilag összeértek.
Egyre kevésbé vonzó befektetés az ingatlan
A szakértő szerint az ingatlan továbbra is értékálló eszköz lehet, de befektetésként már jóval kevésbé vonzó, mint öt vagy tíz évvel ezelőtt. A hosszú távú lakáskiadásból származó bruttó hozam jelenleg jellemzően 3,5–4,5 százalék között mozog, amelyből még le kell vonni a felújítási költségeket, az üresen álló időszakokat és az adókat is. Így a tényleges hozam sok esetben alig haladja meg a 2–3 százalékot. Közben a rövid távú lakáskiadás jövője is bizonytalanabbá vált. Több budapesti kerület szigorítaná vagy korlátozná az Airbnb működését, miközben 2026 végéig továbbra is moratórium van érvényben az új engedélyek kiadására.
Balogh László szerint emiatt egyre kevésbé valószínű, hogy újabb befektetői hullám hajtja majd az árakat.
A következő években sokkal inkább az döntheti el a piac irányát, hogy milyen ütemben jelennek meg új lakások a kínálatban, illetve sikerül-e fenntartható módon támogatni az első lakásvásárlókat. A lakáspiaci „lufi” kipukkanására ugyanakkor nem számít. Sokkal valószínűbb forgatókönyv, hogy az árak emelkedése fokozatosan lassul, miközben a jövedelmek és az infláció idővel utolérik a mostani árszinteket.