Mindent egyszerre? Így változtak meg az ingatlanvásárlók elvárásai

Miközben az ingatlanárak az elmúlt években folyamatosan emelkedtek, a vásárlók elvárásai is látványosan átalakultak. Ma már sokan egyszerre szeretnének jó lokációt, energiahatékony otthont, világos tereket, erkélyt vagy teraszt, parkolóhelyet és modern kialakítást. A kérdés az, hogy valóban egyre többet várunk el egy ingatlantól, vagy csupán tudatosabbá váltak az ingatlanvásárlók.

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Török Dávid ingatlanértékesítő szerint a két jelenség egyszerre van jelen. A vásárlók igényszintje valóban emelkedett, ami szerinte alapvetően pozitív folyamat. Ebben szerepet játszik az is, hogy az emberek többet utaznak, külföldi példákat látnak és az ott szerzett tapasztalatokat már itthon is szeretnék viszontlátni az otthonaikban.

Az ingatlanvásárlók többet akarnak a pénzükért

A szakember szerint ugyanakkor az igényeket továbbra is elsősorban a pénztárca határozza meg. A vevők igyekeznek a rendelkezésükre álló keretből a lehető legtöbbet kihozni, ezért egyre több szempontot mérlegelnek egyszerre. A lokáció továbbra is az egyik legfontosabb tényező, de az sem mindegy, milyen életmódot szeretne folytatni a vásárló.

Más szempontok alapján keres ingatlant egy belvárosi életet kedvelő fiatal, mint egy családalapítás előtt álló pár vagy egy nyugodtabb környezetre vágyó idősebb korosztály.

Az árkategória szintén jelentősen befolyásolja az elvárásokat. Míg egy átlagos költségvetésnél a vásárlók hajlandóak kompromisszumokat kötni, addig a prémium szegmensben egyre több szolgáltatás számít alapvetőnek. A garázs, a lift, a biztonságos környezet vagy akár a panoráma már sok esetben elvárásnak számít.

A felújítás már nem divat

Érdekes jelenség ugyanakkor, hogy a vásárlók egyre kevésbé szeretnének felújítással foglalkozni. Az ingatlanpiaci tapasztalatok szerint a vevők döntő többsége jó vagy kiváló állapotú lakást keres és csak kevesen vállalják be a jelentősebb felújításokat. A legtöbben nem problémát, hanem kész megoldást szeretnének vásárolni.

Ebben a közösségi média is szerepet játszhat, hiszen a látványos, esztétikus enteriőrök sok esetben fontosabbak lettek, mint a háttérben meghúzódó műszaki minőség.

A home office szintén nyomot hagyott a vásárlói szokásokon. Bár külön dolgozószobára nem mindenki tud áldozni, egy jól kialakítható munkasarok vagy egy több funkcióra alkalmas helyiség egyre értékesebb szempont lett. Emellett felértékelődtek a világos lakások és a jól használható alaprajzok is, hiszen az emberek több időt töltenek otthon, mint korábban.