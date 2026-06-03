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Négyzetméter
Spanyolország
ingatlan
befeketés

Egyre több magyar választ spanyol otthont – így valósítható meg az álom

A spanyolországi ingatlanvásárlás sok magyar számára már nem elérhetetlen álom. Az elmúlt években jelentősen nőtt az érdeklődés a mediterrán ország ingatlanpiaca iránt, legyen szó nyaralóról, befektetésről vagy akár végleges kiköltözésről. De milyen lehetőségek várják ma a magyar vevőket és mire érdemes figyelni a spanyol ingatlanvásárlás során? Erről beszélgettünk a Négyzetméter adásában Udvarnoki Viktória ingatlanértékesítővel.
A podcast vendége: Udvarnoki Viktória , Living Marbella CEO & Duna House Franchise partner
Szerkesztő: Werderits Ivett
2026.06.03, 17:58

A Costa del Sol évek óta a magyar ingatlanbefektetők egyik kedvenc célpontja és a szakértők szerint a lendület egyelőre nem látszik megtörni. A régió vonzerejét nem csupán az évi 320 napsütéses nap vagy a kellemes 20 fok körüli átlaghőmérséklet adja, hanem az a spanyol gazdasági környezet is, amely az elmúlt években folyamatosan táplálta az ingatlanpiaci növekedést.

A teljes beszélgetés a Világgazdaság YouTube-csatornáján tekinthető meg:

A turizmus, a nemzetközi kereslet és a stabil európai gazdasági háttér együttesen tették a dél-spanyolországi régiót az egyik legkeresettebb befektetési célponttá.

Udvarnoki Viktória ingatlanértékesítő szerint a magyar vásárlók többsége ma már nem kizárólag nyaralót keres. Bár egyre többen gondolkodnak hosszabb távú kiköltözésben, a vevők döntő része egyfajta hibrid megoldást választ. Az év nagy részében kiadják az apartmant, miközben a család néhány hetet maga is eltölt benne, később pedig akár második otthonként vagy nyugdíjas éveik helyszíneként is használhatják.

Spanyolország vonzza a befektetőket

A jól elhelyezkedő ingatlanok esetében a rövid és középtávú kiadás kombinációjával nettó 6 százalék körüli éves hozam érhető el. Télen a digitális nomádok, a nyugdíjas külföldiek és a golfkedvelők jelentik a keresletet, míg nyáron a turisták töltik meg a szállásokat. Ennél is nagyobb nyereséget hozhat azonban az új építésű projektek korai szakaszában történő vásárlás. 

A fejlesztések előértékesítési szakaszában megvett lakások ára az átadásig eltelt két-két és fél év alatt akár 20-30 százalékkal is emelkedhet, egyes projektekben pedig ennél jóval nagyobb drágulásra is volt példa.

A térségben több száz projekt közül választhatnak az érdeklődők, ezért önmagában egy látványos hirdetés vagy egy jól sikerült nyaralás nem elegendő a döntéshez. Fontos tisztázni, hogy a vevő számára a partközelség, a panoráma, a városi környezet vagy éppen a hosszú távú értéknövekedés a fontosabb szempont.

Ma már a külföldiek is kapnak spanyol hitelt

Míg korábban a spanyol bankok kifejezetten óvatosak voltak a magyar ügyfelekkel szemben, az elmúlt hónapokban lazultak a feltételek. Bár a hitelfelvétel továbbra is szigorúbb, mint néhány más európai országban, a magyar magánszemélyek már közvetlenül is kaphatnak finanszírozást, jellemzően az ingatlan értékének körülbelül felére.

Az elmúlt évek áremelkedése jól mutatja a piac erejét. A Costa del Solon három év alatt átlagosan 35-50 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak, ötéves távlatban pedig akár 60-90 százalékos drágulás is előfordult. A keresletet elsősorban az észak-európai vásárlók, a távmunkában dolgozók és a befektetők hajtják, miközben az új kínálat továbbra sem tud teljes mértékben lépést tartani az érdeklődéssel. Ezért a szakértők szerint a spanyol tengerparti ingatlanok iránti érdeklődés várhatóan a következő években is fennmarad.

 

 

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