Egyre több magyar választ spanyol otthont – így valósítható meg az álom

A Costa del Sol évek óta a magyar ingatlanbefektetők egyik kedvenc célpontja és a szakértők szerint a lendület egyelőre nem látszik megtörni. A régió vonzerejét nem csupán az évi 320 napsütéses nap vagy a kellemes 20 fok körüli átlaghőmérséklet adja, hanem az a spanyol gazdasági környezet is, amely az elmúlt években folyamatosan táplálta az ingatlanpiaci növekedést.

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A turizmus, a nemzetközi kereslet és a stabil európai gazdasági háttér együttesen tették a dél-spanyolországi régiót az egyik legkeresettebb befektetési célponttá.

Udvarnoki Viktória ingatlanértékesítő szerint a magyar vásárlók többsége ma már nem kizárólag nyaralót keres. Bár egyre többen gondolkodnak hosszabb távú kiköltözésben, a vevők döntő része egyfajta hibrid megoldást választ. Az év nagy részében kiadják az apartmant, miközben a család néhány hetet maga is eltölt benne, később pedig akár második otthonként vagy nyugdíjas éveik helyszíneként is használhatják.

Spanyolország vonzza a befektetőket

A jól elhelyezkedő ingatlanok esetében a rövid és középtávú kiadás kombinációjával nettó 6 százalék körüli éves hozam érhető el. Télen a digitális nomádok, a nyugdíjas külföldiek és a golfkedvelők jelentik a keresletet, míg nyáron a turisták töltik meg a szállásokat. Ennél is nagyobb nyereséget hozhat azonban az új építésű projektek korai szakaszában történő vásárlás.

A fejlesztések előértékesítési szakaszában megvett lakások ára az átadásig eltelt két-két és fél év alatt akár 20-30 százalékkal is emelkedhet, egyes projektekben pedig ennél jóval nagyobb drágulásra is volt példa.

A térségben több száz projekt közül választhatnak az érdeklődők, ezért önmagában egy látványos hirdetés vagy egy jól sikerült nyaralás nem elegendő a döntéshez. Fontos tisztázni, hogy a vevő számára a partközelség, a panoráma, a városi környezet vagy éppen a hosszú távú értéknövekedés a fontosabb szempont.

Ma már a külföldiek is kapnak spanyol hitelt

Míg korábban a spanyol bankok kifejezetten óvatosak voltak a magyar ügyfelekkel szemben, az elmúlt hónapokban lazultak a feltételek. Bár a hitelfelvétel továbbra is szigorúbb, mint néhány más európai országban, a magyar magánszemélyek már közvetlenül is kaphatnak finanszírozást, jellemzően az ingatlan értékének körülbelül felére.