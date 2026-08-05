Tömegeket lehetne átcsábítani a Népligetbe – megszólalt a Liget Budapest Projekt tájépítésze

A tájépítészet fontossága egyre látványosabban nyer teret, Budapest urbanisztikájában. A minőségi parkosítás ma már nem csupán kötelező költség, hanem az ingatlanok értékét növelő befektetés is. A város zöldítését azonban a forráshiány, a közművek és az elmaradó nagypark-fejlesztések is hátráltatják. Budapest egyik legnagyobb zöldterülete ma úgy marad kihasználatlan, hogy közben a megújult Városliget játszóterei és sportpályái tömegeket vonzanak. Szloszjár György szerint azonban a Népliget lemaradása nem elsősorban a megközelíthetőségéből fakad. Ha egy park elég jó szolgáltatásokat és valódi kikapcsolódási lehetőségeket kínál, a látogatók akár a város másik feléből is elindulnak érte.

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A tájépítészet mint komoly értéknövelő tényező

A forróbb nyarak és a városi hőszigethatás egyre látványosabban mutatják meg, mennyit érnek az árnyékot adó fák és a minőségi zöldfelületek. Ez az ingatlanpiacon is érezhető: a jobb fejlesztők már nem feltétlenül érik be a jogszabályban előírt minimum teljesítésével, mert a parkosított környezet, a játszótér és a használható közösségi tér az értékesítést is segíti.

Biztosan elmondható, hogy ez egy értékteremtő tényező – fogalmazott Szloszjár György.

A szakember szerint az épület teljes költségéhez képest viszonylag olcsón lehet minőségi környezetet teremteni. Ha azonban egy beruházás más részein elszállnak a kiadások, gyakran a kert műszaki tartalmán kezdenek takarékoskodni. Egy magára adó fejlesztő ugyanakkor már nem engedheti meg magának, hogy teljesen mást adjon át, mint amit a látványterveken ígért.

A városi fásítást sokszor a föld alatt húzódó közművek akadályozzák.

Ezek áthelyezése pénzbe kerül, Szloszjár György szerint azonban nem lehet mindig az a válasz, hogy inkább lemondanak a fáról. Ráadásul az ültetés önmagában kevés: megfelelő gyökértér, jó vízgazdálkodású talaj és hosszú távú gondozás nélkül a növények nem tudják betölteni klímavédelmi szerepüket.

A tetőkert nem mindig csak látványelem

A tetőkertek mérsékelhetik a hőszigethatást és segíthetnek a csapadék visszatartásában, de ökológiai értékük nagyban függ attól, hol és hogyan épülnek meg. A Néprajzi Múzeum tetején kialakított kert például egyszerre zöldfelület, sétatér és kilátó, kialakítása pedig még nagyobb lombos fák telepítését is lehetővé tette. Egy toronyház magasabb emeletén lévő kert azonban általában csak kevesek számára hozzáférhető, a szélterhelés pedig korlátozza a telepíthető növényeket. Egészen más a helyzet egy mélygarázs födémén kialakított nagy, összefüggő parkkal.

Megfelelő talajvastagsággal, vízgazdálkodással és öntözéssel ez akár meg is közelítheti a természetes talajon létrehozott zöldfelületet.

Szloszjár György érzékletes példája szerint a gyepnek lényegében mindegy, hogy negyven centiméter vagy több száz méter föld van alatta. A nagyobb cserjék és fák viszont már komolyabb talajréteget igényelnek. Gondos tervezéssel ugyanakkor az autóforgalom a felszín alá rejthető, felette pedig szabadon használható, autómentes park alakítható ki.