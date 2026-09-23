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terézvárosi ingatlanügy
Terézváros
moratórium
Booking

Megéri feketézni az Airbnb-seknek – a hatóságok nem tesznek semmit, csak a szabályos szálláshelyek szorulnak ki

Feketén Airbnb-t üzemeltetni ma Budapesten nemcsak egyszerű, hanem kifizetődő is: a bejelentések elakadnak a hatóságok között, a bírságok mértéke elenyésző, a tiltások pedig éppen a szabályosan működő szálláshelyeket szorítják ki. A Négyzetméterben Krasser Tamással, a GuestGuru IT-innovációs vezetőjével az eltűnő adómilliárdokról, a terézvárosi Airbnb tiltás kudarcáról és a budapesti moratórium utáni időszakról beszélgettünk.
Hajdu Gréta
2026.09.23., 18:30

Budapesten minden harmadik rövid távú szálláshely szabálytalanul működik, a feketézők mégis nyilvánosan hirdethetik lakásaikat az Airbnb-n és a Booking.com-on. Bár a szálláshelyeknek kötelező azonosítóval kellene rendelkezniük, a platformok nem ellenőrzik, hogy a feltüntetett szám valódi-e, vagy egy másik szálláshelytől másolták le. Így fordulhat elő, hogy a vendég néhány kattintással megtalál egy illegálisan működő lakást, miközben a hatóságok sokszor azt sem tudják, hol keressék.

A Booking hat nap alatt elintézte, amire a hatóságok nem voltak hajlandóak

A rövidtávú lakás kiadással foglalkozó GuestGuru akkor szembesült közvetlenül a rendszer működésképtelenségével, amikor egyik ügyfelük azonosítóját lemásolta egy illegális szálláshely. A cég több állami és turisztikai szervhez is fordult, de a bejelentést újra és újra továbbküldték, érdemi eredmény nélkül. Végül közvetlenül a Booking.com-nak jelezték a visszaélést. A platform hat napon belül eltávolította a hirdetést.

Mi is le tudunk szedetni egy illegális hirdetést, ha megfelelő dokumentációval alátámasztjuk, hogy miért szabálytalan. Jó kérdés, hogy ezt a hatóságok és az önkormányzatok miért nem tudják megtenni

– mondta Krasser Tamás.

A lebukás ráadásul önmagában sem feltétlenül jelent komoly veszteséget. Egy próbafoglalással csak néhány ezer forintos adóhiány bizonyítható, így a bírság sem jelent valódi visszatartó erőt. Sokmilliós következménye akkor lehetne a feketézésnek, ha a hatóságok több évre visszamenőleg kikérnék a platformoktól az adott lakás foglalási és bevételi adatait. A GuestGuru becslése szerint a szabálytalan szálláshelyek miatt évente akár 1–3 milliárd forintnyi adóbevételtől is elesik a főváros. 

A beszélgetésből az is kiderül, milyen terhek megfizetését kerülhetik el a feketézők, és miért éri meg nekik jelenleg vállalni a lebukás kockázatát.

Terézvárosban a legális kiadók tűntek el

A VI. kerületi teljes tiltás látványosan megmutatta, mi történik akkor, ha az ellenőrzés helyett valamennyi rövid távú szálláshelyet egyszerre próbálnak kiszorítani. A korlátozás előtt körülbelül 2000 legális és 700 szabálytalan hirdetés működött Terézvárosban. A tiltás után a legális kínálat gyakorlatilag eltűnt, a feketézők száma viszont alig változott. 

A kieső vendégeknek mindössze körülbelül a negyede jelent meg a kerületi szállodákban.

 Krasser szerint az Airbnb és a hotel nem minden utazó számára felcserélhető: aki családdal, konyhával és nagyobb élettérrel rendelkező lakást keres, könnyen lehet, hogy inkább másik kerületet vagy várost választ.

A folyamat nemcsak a szállásadókat érintette. A beszélgetésben ismertetett adatok szerint a terézvárosi éttermek és kávézók forgalma is jelentősen visszaesett. A tiltás így éppen azokat a helyi vállalkozásokat hozhatta nehéz helyzetbe, amelyek védelmére a turizmusból befolyó bevételek egy részét fordítani lehetne.

Ki tudná végre rendbe tenni az Airbnb-piacot?

Krasser szerint a problémát nem lehet 23 különböző kerületi szabályozással megoldani. 

Miközben az engedélyezési feltételek és az adószabályok kerületenként változnak, egyetlen önkormányzatnak sincs elegendő adata és autoritása ahhoz, hogy hatékonyan együttműködjön az Airbnb-vel vagy a Booking.com-mal.

A megoldást egy egységes, megfelelő hatáskörrel rendelkező budapesti ellenőrző szerv jelenthetné, amely hozzáférhetne a szükséges adatokhoz, kiszűrhetné a feketézőket, és valóban fájdalmas szankciókat szabhatna ki.

A budapesti Airbnb-moratórium lejárta után azonban egyelőre nem ebbe az irányba látszik elmozdulni a piac. Több kerület újabb szigorításokat fontolgat, miközben továbbra sem világos, hogy ki fog fellépni a már most is illegálisan működő lakások ellen. 

A Négyzetméter legújabb adásából kiderül, mire számít Krasser Tamás a moratórium után, és miért gondolja úgy, hogy egy újabb tiltás ismét a feketézőknek kedvezhet.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube-csatornáján, és meghallgatható Spotify-on is.

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Miért éri meg a feketézőknek vállalni a lebukás kockázatát?
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