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alku
értékbecslés
Budapest
ingatlan

„Alkudjunk, amennyit nem szégyellünk” – végre a vevőké az előny

A meghirdetett ár és egy ingatlan valós piaci értéke korántsem mindig ugyanaz, ráadásul most a vevők alkupozíciója is erősödhetett. A Négyzetméter legújabb adásában Balassai Imre ingatlan értékbecslővel arról beszélgettünk, mennyit lehet ma alkudni egy budapesti lakás árából, miből lehet felismerni a túlárazott ingatlant, és melyek azok a részletek, amelyekre vásárlás előtt különösen érdemes figyelni.
Hajdu Gréta
2026.09.02., 16:48

Szinte száznyolcvan fokos fordulatot vett az ingatlanpiac tavalyhoz képest és most a vevők kerültek szerencsésebb helyzetbe. Eladóként kérdés tehát, hogyan lehet észszerűen beárazni az ingatlant, hiszen nem jó ajánlólevél, ha a lakás hónapokat áll a piacon. A környék átlagos négyzetméterára jó kiindulópontnak tűnhet egy lakás értékének meghatározásakor, Balassai Imre ingatlan értékbecslő szerint azonban könnyen félrevezetheti a vásárlókat. Még egy kerületen belül is jelentős különbséget jelenthet a pontos lokáció, az épület típusa, a lakás állapota vagy éppen az, hogy van-e lift a házban. Az értékbecslés ezért nem egyszerű matematikai számítás: ahhoz, hogy tudjuk mennyit alkudhatunk valóban hasonló ingatlanokat kell összevetni, majd azok eltérő adottságait korrigálni. Ahogy a szakértő fogalmazott: ,,Az egyszerűség és a józan paraszti ész mindig segít."

Akár 10 százalék alkulehetőség is lehet egy budapesti lakás árában

A vevők számára most különösen érdekes lehet, hogy Balassai szerint jelenleg túlkínálat van a piacon: sok az eladó, miközben kevesebb a vevő, az eladók egy része azonban még mindig a korábban megszokott magasabb árakhoz ragaszkodik. 

Arra a kérdésre, mennyit érdemes ilyen helyzetben alkudni, az értékbecslő egyszerű választ adott: 

Alkudjunk amennyit nem szégyellünk, legfeljebb nem sikerül.

Egy átlagos, 60–100 millió forint közötti budapesti lakásnál szerinte akár 10 százalékos mozgástér is lehet, bár ez természetesen nem alkalmazható automatikusan minden ingatlanra. Sokkal erősebb lehet a vevő pozíciója akkor, ha az alacsonyabb ajánlatot konkrét érvekkel – például a szükséges felújítás várható költségeivel – is alá tudja támasztani.

A túl magas induló ár az eladónak sem feltétlenül előnyös. Ha egy lakás hosszú hónapokon keresztül fent marad a hirdetési oldalakon, az a vevők számára is feltűnővé válhat. Balassai szerint ezért adott esetben jobb stratégia lehet eleve közelebb kerülni a reális piaci értékhez, mint magas árról indulva várni az alkura.

Egy drága felújítás sem biztos, hogy megtérül

A beszélgetésből az is kiderült, hogy a lakásra elköltött pénz nem feltétlenül jelenik meg ugyanakkora összeggel az ingatlan értékében. Egy drága konyha, prémium festék vagy látványos esztétikai felújítás segíthet gyorsabban vevőt találni és csökkentheti az alku mértékét, de önmagában nem feltétlenül teszi ugyanannyival értékesebbé a lakást.

Más lehet a helyzet azokkal az átalakításokkal, amelyek ténylegesen növelik a használati értéket – például ha egy nagy helyiségből két valóban használható szoba alakítható ki.

Lakásvásárlás előtt ráadásul ennél jóval prózaibb részleteken is milliók múlhatnak. A tulajdoni lapon szereplő és a ténylegesen mért alapterület például nem minden esetben egyezik, és az sem mindegy, hogyan számolták bele a teraszt, az előszobát vagy a tetőtéri területeket.

Balassai azt is elárulta, melyik műszaki szempontot nézné meg elsőként, ha két hasonló lakás között kellene választania, milyen egyszerű szempontrendszerrel érdemes nekivágni a lakáskeresésnek, és hány ingatlant érdemes megnézni ahhoz, hogy ne vesszünk el a kínálatban.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube csatornáján és a Spotify-on.

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„Alkudjunk, amennyit nem szégyellünk” – végre a vevőké az előny

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