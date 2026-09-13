Megszűnhet az Otthon Start? – erre számít az ingatlanpiaci elemző

Fontos kérdés, hogy mi történik az Otthon Start programmal a következő időszakban, hiszen a legfrissebb adatok már egy lassuló ingatlanpiacot jeleznek. Dr. Barta Ákos ingatlanpiaci elemző a podcastben elárulta, hogy nem számít arra, hogy a program teljesen eltűnik a piacról. Szerinte az Otthon Start megszüntetése a jelenleg egyébként is visszafogottabb kereslet jelentős részét venné ki a piacról. Reálisabb forgatókönyvnek tartja, hogy a szabályokhoz hozzányúlnak és valamilyen formában szigorítják azokat, a teljes eltörlést azonban valószínűtlennek tartja.

Fordult az ingatlanpiac, most a vásárlók válogathatnak

A tavalyi jelentős drágulás után 2026-ban már egészen más kép rajzolódik ki. A kereslet egy része kifutott, miközben az áremelkedés hatására sok tulajdonos döntött úgy, hogy piacra dobja az ingatlanát. Barta szerint ennek következtében túlkínálat alakult ki, és egy lassabb, konszolidációs időszak kezdődött. Az átlagos budapesti értékesítési idő 45 napról 75 napra nőtt, miközben az idei év első nyolc hónapjában az átlagos fővárosi lakáskínálat 20 százalékkal, a paneleké pedig 30 százalékkal emelkedett. Az erőviszonyok ezzel megváltoztak.

A vásárlók válogathatnak, nagyon jó alkupozíciójuk van

– mondta az elemző.

Míg korábban olyan időszak is volt, amikor a vevők sorban álltak egy-egy ingatlanért, és akár felfelé licitálták az árat, most egy tulajdonos sokszor mindössze néhány, esetenként egyetlen ajánlatból választhat.

A legjobb üzlet a hetek óta eladatlan ingatlan

A vevők jobb helyzete az áralkuban is megmutatkozhat. Barta szerint jelenleg 5–10 százalék körül mozoghat a végső alku mértéke, bár sok múlik azon, hogy az ingatlant eleve reális áron hirdették-e meg. Árulkodó jel lehet, ha a tulajdonos már többször csökkentette az árat: ez arra utalhat, hogy valóban szeretne túladni a lakáson, és egy nagyobb végső engedményre is nyitott lehet.

Most a jó pár hete piacon lévő paneleknél van a legnagyobb lehetőség alkura

– emelte ki Barta.

Budapesten azonban nem egységes a helyzet. A belváros továbbra is erősen tartja magát, a külső és periférikus kerületekben viszont nagyobb az eladók mozgástere: itt hamarabb és gyakrabban nyúlnak az árakhoz.