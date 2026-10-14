A Wekerle-program, mint rozsdamezős beruházás csak csepp a tengerben – ezen múlhat igazából Budapest jövője

A bizonytalan műszaki állapot már azelőtt elriaszthatja a beruházót, hogy az első munkagép megérkezne – és ez még csak a jéghegy csúcsa. Takács Ákos, a CÉH zRt. alelnöke szerint Budapest egykori ipari területeinek megújításához a pénz mellett hosszú távú tervezésre, illetve az állam, az önkormányzatok, a fejlesztők és a lakosság együttműködésére is szükség lenne. Ennek hiánya nemcsak egy-egy rozsdamezős beruházást akaszt meg, hanem a város megújulását is fékezi.

A kedvezmény kevés, ha nem tudni, mi van a föld alatt

Egy régi gyártelepen nemcsak az épületeket kell felmérni. Évtizedes, akár százéves közművek húzódhatnak a föld alatt, a talaj pedig őrizheti a korábbi termelés szennyezését. Amíg nem derül ki, mennyibe kerül mindezt rendezni, egy támogatás sem feltétlenül teszi vonzóvá a beruházást. Ráadásul a megőrzendő épületek vizsgálata, az energiaellátás korszerűsítése és a közlekedési kapcsolatok kialakítása szintén pénzbe kerül.

A szakértő szerint az államnak is részt kellene vállalnia legalább a megtisztítás költségeiből, hiszen általában a szennyezés a korábbi állami vállalatok működéséhez köthető.

Newcastle-ben mindenkit az asztalhoz ültettek

Takács egyik kedvenc példája Newcastle belvárosának megújítása. Elmondása szerint az önkormányzat egy leromlott, lakó- és ipari területeket egyaránt magába foglaló városrészt akart rendbe tenni, ehhez pedig összehívta a fejlesztőket, a bankokat, az állami szereplőket, a lakókat és a civil szervezeteket. Az érintettek beleláthattak a programba, beleszólhattak a döntésekbe, és képviselhették az érdekeiket. A kezdeményezés Takács szerint annyira sikeres lett, hogy később újabb tömbök akartak csatlakozni hozzá.

A szakértő szerint már az előkészítéskor számolni kell azokkal is, akik ellenezhetik a projektet, és képesek megakasztani azt.

A Semmelweis Egyetem Science Parkjánál rendszeresen egyeztettek a kerülettel; és beszámolója szerint a társadalmi egyeztetésen a szomszédos lakók közel kilencven százaléka támogatta a tervet, pedig az több éves kellemetlenséget okozott az ott élőknek.