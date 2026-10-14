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Négyzetméter

A Wekerle-program, mint rozsdamezős beruházás csak csepp a tengerben – ezen múlhat igazából Budapest jövője

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Budapest egykori ipari területein új otthonok is épülhetnének, a fejlesztéseket azonban rejtett költségek és nehezen felmérhető kockázatok fékezik. A Négyzetméterben Takács Ákossal, a CÉH zRt. alelnökével és fenntarthatósági igazgatójával arról beszélgettünk, ki fizesse az ipari múlt rendezését, és hogyan kerülhető el, hogy a rozsdamezős beruházási területre épített új lakóparkok túlterheljék a környéket.
Hajdu Gréta
2026.10.14, 17:45
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A bizonytalan műszaki állapot már azelőtt elriaszthatja a beruházót, hogy az első munkagép megérkezne – és ez még csak a jéghegy csúcsa. Takács Ákos, a CÉH zRt. alelnöke szerint Budapest egykori ipari területeinek megújításához a pénz mellett hosszú távú tervezésre, illetve az állam, az önkormányzatok, a fejlesztők és a lakosság együttműködésére is szükség lenne. Ennek hiánya nemcsak egy-egy rozsdamezős beruházást akaszt meg, hanem a város megújulását is fékezi.

A kedvezmény kevés, ha nem tudni, mi van a föld alatt

Egy régi gyártelepen nemcsak az épületeket kell felmérni. Évtizedes, akár százéves közművek húzódhatnak a föld alatt, a talaj pedig őrizheti a korábbi termelés szennyezését. Amíg nem derül ki, mennyibe kerül mindezt rendezni, egy támogatás sem feltétlenül teszi vonzóvá a beruházást. Ráadásul a megőrzendő épületek vizsgálata, az energiaellátás korszerűsítése és a közlekedési kapcsolatok kialakítása szintén pénzbe kerül. 

A szakértő szerint az államnak is részt kellene vállalnia legalább a megtisztítás költségeiből, hiszen általában a szennyezés a korábbi állami vállalatok működéséhez köthető. 

Newcastle-ben mindenkit az asztalhoz ültettek

Takács egyik kedvenc példája Newcastle belvárosának megújítása. Elmondása szerint az önkormányzat egy leromlott, lakó- és ipari területeket egyaránt magába foglaló városrészt akart rendbe tenni, ehhez pedig összehívta a fejlesztőket, a bankokat, az állami szereplőket, a lakókat és a civil szervezeteket. Az érintettek beleláthattak a programba, beleszólhattak a döntésekbe, és képviselhették az érdekeiket. A kezdeményezés Takács szerint annyira sikeres lett, hogy később újabb tömbök akartak csatlakozni hozzá. 

A szakértő szerint már az előkészítéskor számolni kell azokkal is, akik ellenezhetik a projektet, és képesek megakasztani azt.

 A Semmelweis Egyetem Science Parkjánál rendszeresen egyeztettek a kerülettel; és beszámolója szerint a társadalmi egyeztetésen a szomszédos lakók közel kilencven százaléka támogatta a tervet, pedig az több éves kellemetlenséget okozott az ott élőknek.

Több lakás, ugyanannyi út

A lakók ellenállása mögött nagyon is hétköznapi félelmek állhatnak. Egy új lakópark után ugyanazon az úton többszörösére nőhet a forgalom, megtelhet a villamos, és nehezebbé válhat a reggeli elindulás. Ezeket a következményeket előre kell kezelni – vagy belátni, hogy az adott terület nem bír el újabb lakótömböket. A városszéli építkezés sem old meg mindent: a távolabb költözőknek újabb utazási igényük keletkezik. Takács ezért hosszú távú, választási ciklusokon át követhető városfejlesztési terveket sürget. Szerinte Rákosrendező és a Wekerle-program mintát adhat, de Budapest megújulásához több terület összehangolt fejlesztése szükséges, amelynek koncepciója messzebbre nyúlik a jelenlegi 2030-ig érvényes terveknél.

 A beszélgetésben szó volt még arról is, miért tartja pazarlónak a használható épületek lebontását, és hogyan segíthetne a mesterséges intelligencia a városfejlesztési döntésekben. 

A teljes epizód megtekinthető a Világgazdaság YouTube-csatornáján, és meghallgatható Spotify-on is.

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rozsdaövezet
városrész
rehabilitáció
beruházás
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