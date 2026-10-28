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Otthon Start helyett Wekerle Plusz: hiába az új támogatás, a lakáshitel továbbra is a tehetősek kiváltsága?

Otthon Start helyett Wekerle Plusz: hiába az új támogatás, a lakáshitel továbbra is a tehetősek kiváltsága?

A használt lakásokra kínált kedvezményes hitel kamata 3-ról 5 százalékra emelkedik, miközben a lakásvásárlók egyre jobb alkupozícióba kerülnek. A Négyzetméter legújabb adásában Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével arról beszélgettünk, kik járhatnak jól az Otthon Startot felváltó Wekerle Plusszal, valódi segítséget jelenthetnek-e az új támogatások a fiataloknak, és merre mozdulhatnak az ingatlanárak.
Hajdu Gréta
2026.10.28., 16:35
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A lakáshitelek kétharmadát a legmagasabb jövedelműek veszik fel, miközben sok fiatalnak már az önerő előteremtése is komoly akadályt jelent. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ez nem kizárólag az Otthon Start sajátossága: a támogatott konstrukció bevezetése előtt is a felső két jövedelmi tizedhez került a lakáshitelek 67 százaléka. A Wekerle Plusz ezért nemcsak a hitelkamatok, hanem a lakáshoz jutás feltételei szempontjából is fontos változásokat hozhat.

A Wekerle Plusz olcsóbb a piaci hitelnél, de drágább az Otthon Startnál

Az új rendszerben az új építésű lakásokra továbbra is 3 százalékos kamatozású hitel igényelhető, a használt ingatlanok esetében azonban 5 százalékra emelkedik a kedvezményes kamat. Ez egy 30 millió forintos hitelnél akár havi 30–35 ezer forintos többletkiadást is jelenthet az Otthon Starthoz képest. Ugyanakkor ez az 5 százalékos konstrukció még mindig kedvezőbb a piaci lakáshiteleknél. 

Az új program egyik fontos eleme az államilag támogatott lakástakarék visszatérése is, amely az első öt évben 10, a következő öt évben 20 százalékos állami jóváírással segítheti a megtakarítókat.

 A szakértő szerint erre különösen nagy szükség lehet, hiszen sok fiatalnak nem a hiteltörlesztéshez szükséges jövedelem, hanem a lakásvásárláshoz elengedhetetlen indulótőke hiányzik.

Milliókat érhet a társasházak felújítása

A Wekerle Plusz másik fontos eleme az energetikai felújítások támogatása, amelybe a társasházak is bekapcsolódhatnak. A felújítások a rezsiköltségek csökkentése mellett az ingatlanok értékére is hatással lehetnek. 

Budapesten ugyanis egy felújított és egy felújítandó panellakás között már mindössze 8–9 százalékos árkülönbséget mértek.

 A szakértő szerint a támogatások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ismét jobban megtérüljön az ingatlanok korszerűsítése.

Egyre inkább a vevők diktálnak

Miközben az új támogatási rendszer átalakítja a lakásvásárlás feltételeit, a kereslet jelentősen visszaesett. Az ingatlan.com adatai szerint 2026-ban éves összevetésben mintegy 20 százalékkal csökkent az érdeklődés, az eladó lakások kínálata pedig folyamatosan bővül. Ennek következtében az átlagos alku mértéke a korábbi 1–2 százalékról 3–4 százalékra emelkedett, a rosszabb energetikai állapotú ingatlanoknál pedig akár 10–15 százalékos árengedményre is lehetőség nyílhat.

A beszélgetésben szó volt még az ötéves bentlakási kötelezettségről, az új építésű lakások megfizethetőségéről, valamint arról is, hogy a Wekerle-bérlakásprogram és az Airbnb szabályozásának változásai milyen hatással lehetnek a budapesti albérletpiacra.

A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube-csatornáján, és meghallgatható Spotify-on is.

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Otthon Start helyett Wekerle Plusz: hiába az új támogatás, a lakáshitel továbbra is a tehetősek kiváltsága?

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