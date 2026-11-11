Félnek a magyaroktól a külföldi cégek – megszólalt a HAD Group tulajdonosa
„Szívesen látnak minket Magyarországon?” – Hadnagy Ernő – az ipari ingatlanokkal foglalkozó HAD Group tulajdonosa – szerint ezt a kérdést teszik fel nekik a távol-keleti beruházók, mielőtt új fejlesztésről döntenének. A külföldi cégek saját sajtója ugyanis többnyire azt közvetíti, hogy itt nem kívánatosak a beruházásaik. Így miközben a magyar fejlesztők bérlőt keresnek az üres csarnokokba, a lehetséges beköltözők azon gondolkodnak, nem kellene-e egy országgal arrébb menniük.
Akkor is nőhet a fizetésünk, ha nem egy külföldi cég új gyárban dolgozunk
A beruházásokért folyó verseny tétje különösen nagy a vidéki városokban. Ipari ingatlanpiacuk lassan kapaszkodik Budapest után, ahol a fogyasztás és a gazdasági tevékenység koncentrálódik. A webshopok terjedése sem feltétlenül hoz minden városba új raktárt: egy vidéki rendelést a főváros környékéről is ki lehet szolgálni. Egy nagy gyár viszont maga köré szervezheti a beszállítókat és a logisztikai szolgáltatókat. Ezzel munkát és új megrendeléseket hozhat, bár a környék gazdaságát egyúttal kiszolgáltatottabbá teheti a saját teljesítményének.
A munkaerőért folyó versenynek pedig azok is nyertesei lehetnek, akik maradnak a régi munkahelyükön.
Ha a szomszédos gyár többet kínál, a kisebb vállalkozásnak is emelnie kell, hogy megtartsa a dolgozóit. Hadnagy Ernő szerint az olcsó munkaerőre építő cégeknek ilyenkor a stratégiájukat kell újragondolniuk. Ami a munkáltatónak többletköltséget, az a dolgozónak magasabb keresetet, a helyi gazdaságnak pedig több elköltött pénz jelent.
A csarnok elkészült, a bérlő még hiányzik
Néhány éve még egy–másfél éves várakozás is megelőzhette egy vállalat beköltözését. A járvány utáni optimizmusban aztán biztos bérlő nélkül is elindultak az építkezések, a kereslet azonban nem tartott lépést velük. Ma már van miből választani, és a fejlesztők is inkább a meglévő épületeiket szeretnék megtölteni.
A korábbi webshopos lendület Hadnagy Ernő tapasztalatai szerint már kevésbé hajtja a raktárpiacot.
A logisztikára épített csarnokokba így már inkább gyártó- és összeszerelő cégek érkeznek: Nyugat-Európából a magas bérköltségek, Távol-Keletről a vámok és az európai gyártók közelsége terelheti ide őket.
A raktárosok leváltásához az AI önmagában kevés
A raktárak jövőjét közben egyre inkább az automatizálással azonosítjuk, de a technológiai ígéretek és a napi működés között még jelentős a távolság.
Előbb az olyan banális munkafolyamatokat kell rendbe tenni, hogy pontosan mekkora és milyen csomagolású terméket kell elhelyezni a polcokon. Tanulás és megbízható adatok nélkül ugyanis az intelligens rendszer sem tudja, mit kell megfognia és hová kell vinnie. Hadnagy Ernő ezért nem számít arra, hogy az automatizálással egyszerűen eltűnnek a raktárosok. Szerinte a gépek az ismétlődő árumozgatást vehetik át, az emberek munkakörei pedig átalakulnak; de ettől még a létszám sem feltétlenül csökken.
Részletek a beszélgetésből:
- 00:00 – Bizonytalanok a távol-keleti beruházók Magyarország jövőjével kapcsolatban
- 00:45 – Túlkínálat a magyar raktárpiacon
- 03:31 – Budapest mögött lemaradtak a vidéki ipari központok
- 05:42 – Mit hozhatnak a nagy gyárberuházások a vidéki városoknak?
- 09:02 – Miért maradt le Magyarország a nyugati raktárpiactól?
- 10:14 – Miért választják Magyarországot a nyugat-európai és távol-keleti gyártócégek?
- 12:31 – Elszívják a nagy gyárak a magyar kkv-k munkaerejét?
- 15:07 – Ipari társasházak: saját raktárat vehetnek a kisebb cégek
- 17:08 – Hogyan befolyásolják a lakossági tiltakozások a beruházási kedvet?
- 21:12 – Mennyire fontos a fenntarthatóság az ipari ingatlanoknál?
- 25:57 – Kiválthatja a mesterséges intelligencia az emberi munkaerőt?
A teljes beszélgetés megtekinthető a Világgazdaság YouTube-csatornáján, illetve meghallgatható Spotifyon.