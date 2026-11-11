Félnek a magyaroktól a külföldi cégek – megszólalt a HAD Group tulajdonosa

„Szívesen látnak minket Magyarországon?” – Hadnagy Ernő – az ipari ingatlanokkal foglalkozó HAD Group tulajdonosa – szerint ezt a kérdést teszik fel nekik a távol-keleti beruházók, mielőtt új fejlesztésről döntenének. A külföldi cégek saját sajtója ugyanis többnyire azt közvetíti, hogy itt nem kívánatosak a beruházásaik. Így miközben a magyar fejlesztők bérlőt keresnek az üres csarnokokba, a lehetséges beköltözők azon gondolkodnak, nem kellene-e egy országgal arrébb menniük.

Akkor is nőhet a fizetésünk, ha nem egy külföldi cég új gyárban dolgozunk

A beruházásokért folyó verseny tétje különösen nagy a vidéki városokban. Ipari ingatlanpiacuk lassan kapaszkodik Budapest után, ahol a fogyasztás és a gazdasági tevékenység koncentrálódik. A webshopok terjedése sem feltétlenül hoz minden városba új raktárt: egy vidéki rendelést a főváros környékéről is ki lehet szolgálni. Egy nagy gyár viszont maga köré szervezheti a beszállítókat és a logisztikai szolgáltatókat. Ezzel munkát és új megrendeléseket hozhat, bár a környék gazdaságát egyúttal kiszolgáltatottabbá teheti a saját teljesítményének.

A munkaerőért folyó versenynek pedig azok is nyertesei lehetnek, akik maradnak a régi munkahelyükön.

Ha a szomszédos gyár többet kínál, a kisebb vállalkozásnak is emelnie kell, hogy megtartsa a dolgozóit. Hadnagy Ernő szerint az olcsó munkaerőre építő cégeknek ilyenkor a stratégiájukat kell újragondolniuk. Ami a munkáltatónak többletköltséget, az a dolgozónak magasabb keresetet, a helyi gazdaságnak pedig több elköltött pénz jelent.

A csarnok elkészült, a bérlő még hiányzik

Néhány éve még egy–másfél éves várakozás is megelőzhette egy vállalat beköltözését. A járvány utáni optimizmusban aztán biztos bérlő nélkül is elindultak az építkezések, a kereslet azonban nem tartott lépést velük. Ma már van miből választani, és a fejlesztők is inkább a meglévő épületeiket szeretnék megtölteni.

A korábbi webshopos lendület Hadnagy Ernő tapasztalatai szerint már kevésbé hajtja a raktárpiacot.

A logisztikára épített csarnokokba így már inkább gyártó- és összeszerelő cégek érkeznek: Nyugat-Európából a magas bérköltségek, Távol-Keletről a vámok és az európai gyártók közelsége terelheti ide őket.