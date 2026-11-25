Közel hat éve nem csökkentek egyetlen hónap alatt akkorát a bérleti díjak Magyarországon, mint idén októberben. A helyzet azonban korántsem egyértelmű: miközben mérséklődnek az albérletárak, a kiadó lakások kínálata is szűkül. Vincze Edit, az Otthon Centrum Solutions ügyvezetője szerint a bérleti díjak elérték a fizetőképes kereslet felső határát, jelentősebb árcsökkenésre azonban egyelőre nem érdemes számítani. A vagyonadó ráadásul újabb befektetőket késztethet ingatlanjaik eladására, ami tovább szűkítheti az albérletpiac kínálatát.

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Már most vannak befektetők, akik a vagyonadó miatt adnák el lakásaikat

Az ingatlanbefektetések vonzerejének csökkenése mellett a vagyonadó is jelentősen befolyásolhatja a kiadó lakások számát. A szakértő szerint elsősorban azok a nagyobb befektetők gondolhatják újra a lakáskiadást, akik több ingatlanból álló portfólióval rendelkeznek, és döntéseiket a várható hozam alapján hozzák meg.

Az Otthon Centrum Solutions ügyfelei között már most is vannak olyan befektetők, akik jelezték, hogy lakásaik egy részét értékesíteni fogják.

Ezzel szemben azok a kisebb tulajdonosok, akiknek egy örökölt vagy megtakarításból vásárolt ingatlan biztosít rendszeres havi bevételt, kevésbé hajlamosak megválni a lakásuktól. A befektetők kiszállása tovább szűkítheti az albérletpiac kínálatát, ami a bérleti díjak csökkenésének is gátat szabhat.

Érdemes lehet még néhány hónapig albérletben maradni

Vincze Edit szerint azoknak, akik kedvezőbb áron szeretnének saját ingatlanhoz jutni, érdemes lehet még néhány hónapot várniuk a vásárlással. Az Otthon Start hatására jelentősen megemelkedtek a lakásárak, a szakértő azonban már több piaci szegmensben is árcsökkenést tapasztal. Úgy véli, 2027 tavaszán érdemes lehet ismét megvizsgálni a vásárlási lehetőségeket. Az albérletpiacon eközben országos szinten inkább stagnálásra számít jövőre.

A nagy értékű, nagy alapterületű, illetve energetikailag korszerűtlen ingatlanok esetében azonban tovább mérséklődhetnek a bérleti díjak.



Egyre tudatosabbak a bérbeadók, de alkudni is lehet

A jelenlegi piacon egy átlagos áron meghirdetett albérlet kiadása akár egy–három hónapig is eltarthat, így a lakáskeresőknek nem feltétlenül kell az első ajánlatra lecsapniuk. A több hónapja hirdetett ingatlanok esetében már a tulajdonosok is nyitottabbak lehetnek az alkura. A bérbeadók ugyanakkor egyre szigorúbb feltételeket támasztanak a jelentkezőkkel szemben.

Ma már munkáltatói igazolást, korábbi bérbeadótól származó referencialevelet, sőt akár befogadónyilatkozatot is kérhetnek a leendő bérlőktől.

A szakértő szerint továbbra is a kisgyermekes családok és a kisállattal költözők vannak a legnehezebb helyzetben, annak ellenére, hogy a gyermekes családok sok esetben éppen a legstabilabb, hosszú távra tervező bérlők közé tartoznak.

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