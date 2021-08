A dolgozók harmada home office-ban marad

Év végére globálisan az alkalmazottak csaknem harmada távmunkában végzi el a feladatait, arányuk pedig a közeljövőben sem csökken jelentősen. Ez arra kényszeríti a szervezeteket, hogy legalább öt, egyes szektorokban akár tíz évvel is előrehozzák a digitális átalakítási terveiket. Ennek megfelelően a vállalatoknak az IT rendszereik védelmét is ehhez kell igazítani, s erre tekintettel kell kialakítani — hívja fel a figyelmet a Maxvalor Hungary, a dán Heimdal Security magyarországi forgalmazója.

Az idei év végére világszerte az alkalmazottak mintegy harmada (32 százalék) tartósan távolról végzi majd munkáját — derül ki a világ egyik legnagyobb informatikai kutatási és tanácsadó cége, a Gartner Group napokban publikált becsléséből. A pandémia hatásait figyelembe véve is ez közel kétszeres növekedés a két évvel ezelőtti szinthez képest, hiszen a szervezet számai szerint 2019 év végén ez az arány csupán 17 százalék volt. Emellett, ahogy 2021-ben újra megnyíltak az irodák, az onnan dolgozó alkalmazottak 51 százaléka már hibrid rendszerben végzi feladatait, vagyis legalább heti egy munkanapot otthonából teljesíthet. Fotó: Shutterstock A távmunkások arányát tekintve — hiába van remény a járványhelyzet enyhülésére — jövő évre sem lát jelentős változást a tanácsadócég, miután becslése szerint 2022-ben ez a mutató minimálisan, 31 százalékra mérséklődik. Az országokat és a globális régiókat összehasonlítva ezen a téren az Egyesült Államok jár majd az élen, az amerikai munkaerő 53 százaléka home office-ban dolgozik majd. Európában az Egyesült Királyságban a távmunkások aránya eléri az 52 százalékot, míg Kínában és Indiában ez a mutató csupán 28, illetve 30 százalék lesz. Az, hogy a home office-ban dolgozók aránya ilyen magas szinten marad, arra kényszeríti a szervezeteket, hogy legalább öt, egyes szektorokban akár tíz évvel is előrehozzák a digitális átalakítási terveiket. Ezeknek szükségszerűen alkalmazkodniuk kell a járvány utáni világhoz, amely a távmunka és a digitális érintkezési pontok tartósan nagyobb arányú alkalmazását foglalja magában. Ez egészen biztosan egyben azt is jelenti, hogy újra kell gondolni a vállalati hálózatok és rendszerek védelmét. A védekezés terén mind erősebb trend, hogy már a megelőzésre, a prevencióra kerül a hangsúly. Ennek egyik magyarázata, hogy a távmunkában lévő alkalmazottak elé még véletlenül se kerüljön olyan tartalom, amelyre kattintva a cég teljes hálózata, sőt működése megbénulhat — hangsúlyozta Gölcz Dénes, a Maxvalor Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. Témába vágó eredményeket mutat a Maxvalor alapítóinak megbízásából idén nyáron, közel 120 hazai vállalatvezető megkérdezésével készített kutatás eredménye, amely szerint a vírushelyzet alatt a döntéshozók közel 14 százaléka kifejezetten a csapata távmenedzselését, a céges adatok védelmét, a megfelelő IT biztonság megteremtését érezte a legfontosabbnak. Az adatok alapján, az elkövetkező egy évben két területen különösen nagy kihívásokat látnak maguk előtt a vállalkozások. A megkérdezettek csaknem fele az értékesítés (47 százalék), mintegy 40 százaléka pedig a pénzügyi folyamatok miatt aggódik. Egy tetemes kör a munkaerő-toborzás (18 százalék) és a marketing (14 százalék) feladatoktól is tart. A várható kihívásokkal többnyire összhangban vannak azok a területek, amiket a cégek — szintén egy éves távlatban — digitális megoldásokkal tennének hatékonyabbá. A válaszadók ugyanis az értékesítést (40 százalék), az online marketinget (30 százalék) a belső kommunikációt (28 százalék), az IT-t — beleértve a távmenedzsmentet, a monitoringot és a folyamat-automatizálást — (26 százalék), valamint a pénzügyet (26 százalék) és a logisztikát (14 százalék) is ilyen eszközökkel fejlesztenék.

