Az instant kávék sem ússzák meg a drágulást

Fotó: Bloomberg

A szigorú lezárások nem csupán a kereskedelmi központ Ho Si Minh-várost, de az ország kávétermelő régióit is érintik. Az ázsiai ország a robusta típusú, főleg instant kávékhoz használt fajta vezető exportőre, ám az arabica terén piacvezető Brazília is számos problémával szembesült az idei szezon során, hiszen előbb aszály, majd váratlan fagy pusztított az országban, így az arabica ára júliusban hét éves csúcsot ért el.

A vietnámi hírek hatására pedig a robusta ára indult erőteljes emelkedésnek és pénteken már túllépte a tonnánkénti 2000 dolláros értéket, ami négy éves rekord, továbbá közel 50 százalékos drágulást jelent az idei évben. Az ország exportőrei arra kérték a kormányt, hogy enyhítsen a kivitel előtt álló korlátozásokon, amire válaszul a közlekedési miniszter arra kérte a regionális hatóságokat, hogy könnyítsék az áruk mozgását a déli országrészben.

Noha a kávépiac számos szereplője köt hosszútávú szerződést a zöld kávébab felvásárlására, ez csak rövid távon fékezheti az árak emelkedését. A Financial Times szerint például míg a Starbucks a szeptemberben végződő pénzügyi évre és a következőre rendelkezik előre szerződött árakkal, a Tschibo már kiskereskedelmi árainak emelésére kényszerült az idei évben.

A Nestlé után a második legnagyobb kávépörkölő, a JDE Peet – mely többek között a Magyarországon is ismert Douwe Egberts márkát is birtokolja – szintén arról számolt be, hogy elég jó fedezeti ügyletekkel rendelkezik, ám szakértők szerint a nyersanyag drágulása miatt számíthat profitja csökkenésére.

A kávépiaci szakértők szerint a szeptember elején, Brazíliában kezdődő esős évszak lehet a következő meghatározó esemény, mely különösen fontos lehet a váratlan időjárási eseményeket túlélt cserjék felépülése kapcsán.