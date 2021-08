Búcsút inthet jutalékainak az Apple és a Google

Fotó: Shutterstock

Mindez gyakorlatban az alkalmazásokon belüli vásárlások után fizetendő, világszerte sokat támadott, akár 30 százalékos jutalék végét jelentheti. Dél-Korea az első nagyobb gazdaság, ahol hasonló szabályozás született, ugyanakkor az Egyesült Államokban egy per eredményeként az Apple már engedélyezte, hogy az alkalmazások készítői e-mailben értesíthessék felhasználóikat más fizetési lehetőségekről. Ám ez a megállapodás továbbra sem adott lehetőséget arra, hogy az alkalmazáson belül megkerülhető legyen a vállalat fizetési szolgáltatása.

A Google szóvivője szerint tanulmányozni fogják, hogyan tudnak megfelelni az új szabályozásnak, miközben képesek magas minőségű operációs rendszert és alkalmazásokat kínáló áruházat fenntartani. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Google Play nem csupán a fizetési megoldásokat biztosítja, hanem segít fenntartani az Android operációs rendszer ingyenességét és platformot biztosít a fejlesztők részére is. Az Apple a Reutersnek küldött e-mailben arról beszélt, hogy szerintük mindez csökkenteni fogja az alkalmazások felhasználóiban a bizalmat a vásárlások iránt, ami ártani fog az alkalmazások fejlesztőinek.

A Tindert is birtokló Match Group szóvivője azonban nem ért egyet ezzel a szemlélettel, szerinte mindez egy hatalmas lépés egy tisztességes piac irányába az alkalmazások terén. A koreai IT cégeket tömörítő nonprofit is üdvözölte a döntést.