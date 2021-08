Az üzemanyagárak emelkedésétől, és ezzel az egyébként is magas infláció további növekedésétől tartanak az Egyesült Államokban az Ida pusztítása nyomán, de a hatás várhatóan csupán korlátozott és ideiglenes lesz. Az Ida 4-es erősségű hurrikánként csapott le vasárnap Louisiana államra, de elővigyázatosságból a Mexikói-öbölben és környékén már az érkezése előtt leállították a kőolajkitermelés mintegy 95, a gázénak pedig 94 százalékát, 288 fúrótornyot, valamint a vezetékeket, a kikötőket és jó néhány finomítót is. New Orleans környékén hat finomító nem működik, a Baton Rouge közelében lévő három pedig csak csökkentett üzemben termel, miközben ezek adják az ország teljes finomítókapacitásának a 12,5 százalékát.

Fotó: AFP

Patrick De Haan, az üzemanyagárakat elemző GasBuddy vezetője arra számít, hogy a környező államokban az üzemanyag átlagára gallononként 5-15 centtel nő majd a következő hetekben.

Ez sokkal kisebb, mint a Katrina és a Harvey hurrikánok hatása, de a károkat még csak most kezdik felmérni, így a végösszeg ettől eltérhet

– idézte a szakértőt a CBS. Azt tehát még pontosan nem lehet tudni, hogy az eső, az áradások és az akár óránként 240 kilométeres lökésekkel kísért szél mekkora károkat okozott, ám a Katrina után kiépített védőgátak az eddigi jelentések szerint kitartottak, így a legrosszabb forgatókönyvet sikerült elkerülni. Az olajipar szempontjából azonban a rosszabb helyen nem is érhetett volna szárazföldet az Ida hurrikán, hiszen a Mexikói-öböl adja az amerikai kőolajtermelés 15 százalékát, a leállított finomítók pedig napi 1,7 millió hordós kibocsátással kilenc százalékot.

A Reuters által idézett elemzők szerint két-három hétbe is beletelhet, mire a fúrótornyok ismét megkezdhetik a munkát, és teljes kapacitással működhetnek a louisianai finomítók. Az eddigi hírek szerint ugyan komoly fizikai károkat nem okozott a létesítményekben a hurrikán, az áramellátás azonban szinte az egész államban szünetel, és ennek a helyreállításához is várhatóan több hét kell majd. A Colonial Pipeline, az Egyesült Államok legnagyobb finomított olajtermék-vezetékrendszere magyar idő szerint kedden kora délután még dolgozott a szolgáltatás helyreállításán, és változatlanul zárva volt majdnem egy tucatnyi kikötő, köztük kőolaj exportot és importot bonyolító legjelentősebb magánkézben lévő terminál, Louisiana Offshore Oil Port (LOOP). Az adatelemzéssel foglalkozó ClipperData szerint az érintett kikötőkbe aligha érkezhet importolaj a következő napokban.

Fotó: AFP

Szerencsére az Ida érkezésére készülve a gazdaság más ágazatai is leálltak, ami csökkentette az olaj iránti keresletet, így elemzők arra számítanak, hogy a Mexikói-öböl termelésének kiesése összességében csekély tartós hatással jár. Országos szinten sem kell ellátási zavaroktól tartani, mert az AP jelentése szerint elegendőek a tartalékok, és az energetikai minisztérium egy hete már bejelentette, hogy húszmillió hordót piacra dob a stratégiai tartalékokból. A védelmi intézkedéseknek köszönhetően a biztosítókat sem éri akkora kár, mint a Katrina idején, az akkori 90 milliárd után most tízmilliárd dolláros kifizetésekre számítanak. A fennakadások ugyan pár tized százalékponttal visszavethetik az amerikai gazdaság harmadik negyedéves növekedését, de azzal a Moody’s Analytics és a Citi Investment Research elemzői is egyetértenek, hogy a helyreállítási munkálatoknak köszönhető bővülés ezt a kiesést az év utolsó három hónapjában ellensúlyozza majd.