Kína hidrogénóriássá válna

Kína úgy számol, hogy a váltás érdekében öt év alatt már 154 milliárd dollár értékűre nő a hidrogén ipara, 2050-ig pedig annak a tizenkétszerese.

Az országban olyan ipari óriások fogtak már hidrogén beruházásokba, hogy a Szinopek (Sinopec), a Ninghszia Paofeng (Ningxia Baofeng) és a Kínai Paovu Acélcsoport (China Baowu Steel Group. A Szinopek 2025-től évi 500 ezer tonna hidrogént termelne Belső-Mongóliában és Hszincsiangban (Xinjiang). Már most előállít évi 3,84 millió tonnát, de jórészt a széntermelésével. Telepítene ezer hidorgéntöltő állomást is Kína-szerte. A Ninghszia Paofeng áprilisban jelentette be a „világ legnagyobb” napenergia alapú hidrogéngyárának építését az ország északnyugati részében lévő Ninghszai autonóm tartományban. A Paovu csoport a Honeywell Internationallel fog össze, júliusi közlésük szerint a közösen előállítandó hidrogént a társaság saját acélgyártása során hasznosítják majd. Mellettük külföldi cégek is fogtak hasonló munkába.