A jegybank szerepét betöltő Fed elnöke a szokásos éves Jackson Hole-i szimpóziumon mondott beszédet pénteken, és elemzők azt várták, hogy bejelenti a monetáris politikai szigorítását. Csalódniuk kellett, mert Jerome Powell nem számolt be konkrét intézkedésekről, csak felkészítette a piacokat a várható lépésekre. A fokozatos szigorítással kapcsolatban annyit mondott, hogy az valószínűleg még az év vége előtt várható – a bejelentésre a Dow Jones index 0,6, az S&P 500 pedig 0,7 százalékkal rekord magasságba ugrott, mivel a Fed eszközvásárlási programja továbbra is támogatja a részvénypiacot. A tízéves államkötvények hozama viszont némileg gyengült, mert a Fed elnöke azt is hangsúlyozta, hogy a szigorítás nem jár majd okvetlenül együtt az alapkamat emelésével. Gyengült a dollár is, az euró-dollár kereszt 1,1790-en is állt a megszólalás után.

Az amerikai gazdaság a Fed-elnök értékelése szerint elérte a válságból való kilábalásban azt a pontot, ahol már nincs szükség az eddigihez hasonló mértékű jegybanki támogatásra. A koronavírus delta variánsának gyors terjedése és a gazdaság lassulása miatt azonban egyelőre nem gondolkodnak az eszközvásárlási program leállításán

– tette hozzá. (A Fed jelenleg havonta 120 milliárd dollár összegben vásárol az állampapírokat.) A CNBC azonban a Fed más döntéshozóinak kijelentései alapján azzal számol, hogy ha folytatódik a gazdaság kilábalása, akkor a Fed valószínűleg minden hónapban csökkenti majd a kötvényvásárlásra fordítandó összeget, és az első ilyen bejelentésre már a monetáris tanács következő, szeptember 21-22-én tartandó ülésén sor kerülhet.

Fotó: AFP

Powell hangsúlyozta, hogy a korai szigorítás talán hiba lenne, mert lelassíthatná a foglalkoztatás növekedését, márpedig még messze vannak attól, hogy elérjék a teljes foglalkoztatottságot. Emellett lassíthatná a gazdasági aktivitás növekedését, és a kívántnál magasabb szintre tolhatná az inflációt. A Fed elnöke ismét megerősítette azt a korábban hangoztatott véleményét, hogy az infláció növekedése csupán átmeneti jelenség, és a fogyasztói árindex hamarosan csökkenni fog. Ennek némileg ellentmond a washingtoni kereskedelmi minisztérium legújabb jelentése, amelyet alig pár órával a beszéd előtt hoztak nyilvánosságra. Eszerint a Fed számára legfontosabb inflációs mutató, a személyes fogyasztások indexe (PCE) a várt 3,5 százalék 4,2 százalékra emelkedett éves bázison a júniusi négy százalék után. A magindex azonban nem okozott meglepetést, a mutató a piaci várakozásoknak megfelelően 3,6 százalék volt az elmúlt hónapban az egy évvel ezelőttihez képest, vagyis 1991 májusa óta a legmagasabb.

Powell véleményétől eltérően elemzők egy része, és a jegybank döntéshozói közül többen is úgy vélik, hogy a magas, immár 5,5 százalékos infláció tovább maradhat, mint eredetileg gondolták

– emlékeztetett a friss adatokkal kapcsolatban a CNBC. A Reuters szerint azonban biztató, hogy a PCE havi bázison csupán 0,3 százalékkal nőtt a júniusi 0,5 százalék után. Ez azt jelentheti, hogy az infláció elérte a csúcsot, vagy legalábbis már közel van ehhez.

Az árak mellett a jövedelmek is nőnek

Elsősorban a szociális juttatások növekedésére és a foglalkoztatási támogatásoknak köszönhetően a vártnál nagyobb mértékben nőttek júliusban a személyi jövedelmek az Egyesült Államokban. A kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete, a Bureau of Economic Analysis pénteki jelentése alapján az előző havihoz képest 1,1 százalékos volt az emelkedés a júniusi 0,2 százalék után; elemzők ugyanekkora növekedés vártak júliusra is. A személyes kiadások egymást követő ötödik hónapban, a vártnak megfelelő 0,3 százalékos mértékben emelkedtek a múlt hónapban havi bázison a júniusi 1,1 százalék után. Az élelmiszervásárlásra és szállásra fordított összeg nőtt, a gépjárművekre és alkatrészekre, szabadidős cikkekre, valamint ruházati cikkekre fordított csökkent.