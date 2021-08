Egyre több amerikai gondolta úgy idén nyáron, hogy az uszodák, a strandok és a közösségi fürdők látogatása helyett inkább saját medencét vásárol.

A kereslet tavaly kezdett megélénkülni, 24 százalékkal több medencét adtak el, mint az előző évben. A tendencia a legforróbb éghajlatú térségektől a hűvösebbekig kitartott, az értékesítők még Chicagóban, a „szelek városában” is fokozott igényt tapasztaltak a kültéri medencékre – értesült a The Wall Street Journal.

A medencevásárlási láz az ingatlanpiacra is kihat.

Az érdeklődők már kifejezetten medencével felszerelt házakat keresnek, vagy előnyben részesítik azokat az ingatlanokat, ahol legalább lehetőséget látnak egy kisebb-nagyobb wellnessrész kialakítására. Pár éve még nem mindenki volt nyitott a medencével járó kiadásokra és kötelezettségekre, a karbantartás és üzemeltetés ugyanis nemcsak kényelemmel, hanem pluszköltségekkel és rendszeres feladatokkal is jár. Az ingatlanügynököktől korábban sokan azért érdeklődtek arról, hogy van-e medence a háznál, mert rögtön azt fontolgatták, hogy miként lehetne feltölteni a helyét, vagyis eltávolítani.

Fotó: Shutterstock

Az amerikai energiaügyi minisztérium adatai szerint évi 1,6-2,5 ezer dollár közötti kiadással jár csak a vízfelmelegítés vagy a hűtés, amely a karbantartással és az esetleges műszaki javításokkal együtt akár 5-6 ezer dollárra is emelkedhet.

Most azonban a medence az értékesítés sarkalatos pontjává, sőt, esetenként az üzlet sikerének zálogává vált.

Chicagóban és a közép-nyugati részeken most nem csökkenti, épp ellenkezőleg, akár a duplájára is növelheti az ingatlan értékét.

A befektetők szívesen vásárolnak medencés házakat, amelyeket magasabb összegért adhatnak ki. Az eladásnál, illetve a kiadásnál is arra figyelmeztetnek a szakértők, hogy

a ház belső felszereltsége mellett rengeteget nyom a latban a kertkultúra színvonala is.

Sokan ugyanis az életérzést vásárolják meg leendő otthonukkal. Ezt az információt remekül hasznosítják a wellnessáruházak is, a medencéket látványos kiegészítőkkel körülvéve, kerti bútorok, párnák, sőt nemes borok társaságában reklámozzák, profi digitális lakberendezési eszközökkel szemléltetik a vonzó hangulatot.

A kikapcsolódás mellett az egészségmegőrzés, a mozgás is fontos szemponttá vált a választásnál.

Az amerikaiak újabban már elsősorban sportolási szándékkal vásárolnak medencét.

Az egészségügyi veszélyhelyzet miatti bizonytalanság következtében ez a trend tovább él, hiszen az emberek tartanak az újabb korlátozásoktól, illetve a fertőzéstől, emiatt inkább otthoni körülmények között szeretnék megőrizni a fittségüket. A nyitva tartó fitneszkomplexumok és szállodák viszont megsínylik a látogatottság csökkenését.

Az elhatározástól a medence elkészültéig a pandémia előtt – szezontól függően – 3-6 hónapig tartottak a munkálatok, most azonban annyira le vannak terhelve a tengerentúli szakemberek is, hogy ez az idő akár 12 hónap is lehet.

Akadnak olyan mesteremberek, akiknek már 2023-ra is betelt a naptárjuk.

Ugyanakkor felbukkantak a helyzetet meglovagolni igyekvő szélhámosok, akik hamarabb elérhetők, de jellemzően kontár munkát végeznek, amely után komoly javítások szükségesek, és akár sérülést is okozhat a szakszerűtlen beépítés. A medencevásárlási szezon április közepén kezdődik és október végéig tart. A téliesítés iránti igény is növekedett a sportolási céllal összhangban, vagyis úszni nemcsak nyáron, hanem télen is akarnak a medencetulajdonosok.