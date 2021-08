Németországban bővít a Google

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

A központ energiafelhasználását 80 százalékban megújuló energiaforrásokból fogja biztosítani a Google partnere, az Engie nevű francia energiaszolgáltató, amely 2030-ra 100 százalékra emeli ezt az arányt. A vállalat a felhőszolgáltatások iránti növekvő németországi igénnyel magyarázta a beruházást, melynek révén javul és megbízhatóbbá válik a Google Cloud.

Új felhőrégió is létrejön Berlin központtal, melyhez Brandenburg tartomány is tartozni fog, ennek során további adatközpontok is fognak épülni, melyek szintén megújuló energiával fognak működni.

A Google beruházási programja nemcsak a megújuló energiaforrások használata és a digitális infrastruktúra fejlődését tekintve "erős jelzés" Németország mellett, hanem Németország "stratégiai szuverenitását" is javítja – emelte ki berlini tájékoztatóján Peter Altmaier szövetségi gazdasági miniszter, utalva arra, hogy a helyi adatközpontok révén a németországi felhasználók adatai az országhatáron belül maradnak.

A felhőszolgáltatások piacán a Google az Amazon AWS nevű és a Microsoft Azure nevű szolgáltatása után a harmadik helyet foglalja el globálisan. A világ legnagyobb részén elérhető Google Cloud 27 régióba, és ezeken belül összesen 82 úgynevezett zónába szervezve működik.

Németország a Google - illetve a tulajdonos Alphabet - egyik legfontosabb külföldi bázisa, helyi képviseletét 2001-ben nyitotta és az idén már több mint 2500 embert foglalkoztat.