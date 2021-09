A robotok az alaptermelésbe való fokozottabb bevezetése nagyobb flottákkal rendelkező összetett alkalmazásokhoz, egyszerűbb karbantartáshoz, más robot- és IT-rendszerekkel való kifinomultabb együttműködéshez, magasabb szintű teljesítményhez és hosszabb üzemidőhöz vezet – mondta el Søren E. Nielsen, az autonóm mobil robotokat (AMR-ek) gyártó Mobile Industrial Robots (MiR) elnöke .

A vállalatok olyan megoldások után kutatnak, melyek lehetővé teszik számukra, hogy ellenállóbbá tudjanak válni a piac ingadozása és a fellépő kihívások tekintetében.

Az egyszerűen és stabilan üzembe helyezett

intralogisztika lehetővé teszi, hogy az anyagmozgatás közelebb kerüljön a gyártáshoz.

Ezek az elemek a nehéz munkaerő-piaci körülményekkel együtt meggyorsítják az autonóm mobil robotok különböző létesítményekbe és intralogisztikai folyamatokba való integrációját” – mondja Søren E. Nielsen, a Mobile Industrial Robots elnöke.

Nő a nagy AMR-flottákra háruló felelősség az intralogisztikában.

2014 és 2017 között tesztelték először ezt a megoldást az AMR technológia iránt érdeklődő vállalatok, maximum öt robotból álló flottákkal. 2018 óta az AMR-ek elkezdtek egyre komolyabb szerepet kapni a gyártás és a belső logisztika területein, ami nagyobb robotflották telepítéséhez vezetett. Ennek köszönhetően

az alkalmazások összetettebbé válnak, és nagyobb mértékben függnek azoktól a robotoktól, amelyeknek a nap 24 órájában kell hatékonyan végezni munkájukat.

„Tekintettel arra, hogy a vállalatok nagyobb mértékben függnek a nagy létszámmal rendelkező AMR-flottáktól, most azon dolgozunk, hogy figyelemmel tudjuk követni a robotokat, és gyorsabban tudjunk reagálni bármilyen felmerülő problémára. Ehhez stabilabb és nagyobb teljesítményű kommunikációra van szükség a robotok és a flottarendszer között. A vállalatok már jelenleg is alkalmaznak fejlett Wi-Fi rendszereket mobil eszközeikhez, és az 5G szabvány megérkezésével olyan megbízhatóságra és stabilitásra számítunk, amely lehetővé tudja tenni azt, hogy a komolyabb számítási feladatokat a robot helyett a flotta végezze el” – mondja Søren E. Nielsen.

A MiR számos emelő top modult is fejleszt, melyek lehetővé teszik az AMR-ek számára, hogy raklapokat és kocsikat vegyenek fel vagy tegyenek le, miközben egyszerű integrációt és skálázhatóságot garantál a teljes értéklánc mentén. Az egyre elterjedtebb komplexebb alkalmazások során a MiR robotokra együttműködő robotkarokat is lehet szerelni, amellyel így a be- és kirakodás, valamint egyéb anyagmozgatással járó feladatok is elvégezhetők. Ezek a megoldások rendkívül rugalmasak, nem függnek sem helyszíntől, sem munkaterülettől, és könnyedén hozzá lehet adni őket különböző folyamatokhoz.

A belső logisztika olyan erőforrásokat emészt fel, amelyek közvetlenül nem járulnak hozzá az értékteremtéshez. A Közép- és Kelet-európai régióban tevékenykedő gyárak megfelelő fejlettséggel és szakképzett alkalmazottakkal rendelkeznek. Így nagyszerű alkalmat jelent számukra az AMR-ek bevezetésére, és ezáltal a belső logisztika optimalizálásában rejlő potenciál kiaknázására

– mondta Søren E. Nielsen.