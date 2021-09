A szokásosnál is nagyobb bolondokháza lesz az idei ünnepi szezon az Egyesült Államokban

a munkaerőhiány, az ellátási láncokban állandósulni látszó zavarok, a kormányzati támogatásoknak köszönhetően vastagabb pénztárcák és a magas infláció miatt.

Fotó: AFP

A Roku és a Harris Poll közös, ünnepi szezont felmérő kutatása szerint az amerikaiak 36 százalékkal többet terveznek költeni, mint tavaly. A Deloitte elemzése ennél kevesebb, hét-kilenc százalékos növekedéssel számol, de még ez is összesen 1300 milliárd dollárt jelent. Az emelkedést részben az magyarázza, hogy a kiskereskedők kénytelenek lesznek a vevőkre hárítani a növekvő költségek egy részét. A Salesforce kaliforniai felhőalapú szoftvercég úgy becsüli, hogy az amerikai kiskereskedőknek 223 milliárd dolláros extra kiadást jelent az idén a termelői és szállítási árak emelkedése.

Az ellátási zavarok miatt ahhoz is hozzá kell szokniuk a vevőknek, hogy nem kapják majd meg azt, amit szeretnének.

A krónikus félvezető-hiány például nem csupán az autógyártókat, hanem az elektronikai ipart is sújtja, így nem képesek a keresletet kielégíteni többek között olyan népszerű árucikkekből, mint a

számítógépek, játékkonzolok és háztartási gépek.

A CNBC beszámolója szerint több termékből a hónapokkal korábban leadott megrendeléseket sem kapják meg a boltok, a Home Depot például már augusztusban kifogyott a halloweeni dekorációk jelentős részéből. A magas kereslet és a leltárkészlet szűkössége miatt az elemzők arra számítanak, hogy akciókból is kevesebb lesz, a Black Friday-hez hasonló bevásárlónapok sem ajánlanak majd a korábbi évekhez hasonló bőséges kínálatot, és kevesebb lesz az ingyenes kiszállítási ajánlat is. A vevőknek folyamatosan résen kell lenniük, és lecsapni mindenre, ami megtetszik, mert minél tovább várnak az ajándékvásárlással, valószínűleg annál többet kell majd fizetniük érte.

Hasonló problémákkal szembesülnek a britek is. A legnagyobb szupermarket-lánc, a Tesco a koronajárvány elejinél is rosszabb helyzetre számít az ünnepek alatt, ha a kormánynak nem sikerül megoldania az égető teherautósofőr-hiányt. A Tesco nyár óta ezerfontos (több mint négyszázezer forintos) bónusszal csábítja munkára a teherautó sofőröket, de még így is 800 üres álláshelyük van, országszerte pedig összesen százezer. A cég figyelmeztetése szerint

az üres polcok képe tízszer rosszabb lesz karácsonyra, és ettől az emberek azonnal pánikvásárlásba kezdenek majd.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy az emelkedő gázárak miatt hiány van az országban szén-dioxidból is, márpedig a szárazjég alapvető fontosságú az élelmiszeriparban. Ha ez nem lenne elég, a briteknek arra is fel kell készülniük, hogy karácsonykor nem lesz karácsonyfájuk. Az ágazati szövetség adatai szerint a munkaerő költségei tíz, a műtrágyáé száz, a raklapé ötven, a szállításé húsz-hatvan százalékkal emelkedtek, és a helyzetet nehezítik a Brexit utáni új import- és bevándorlási szabályok is. Az országban évente eladott nyolc-tízmillió fenyőből egy-három millió korábban Európából, a hazai fákat kivágó munkások pedig Kelet-Európából érkeztek, utóbbiakra azonban az idén nem számíthatnak.