Babis ugrása a sötétbe: Csehország választ

A szénbánya-ügyet a két ország tárgyalásokkal kívánja tisztázni, miután

az Európai Unió Bírósága Prága panaszára a múlt héten napi félmillió euró bírság megfizetésére kötelezte Varsót, ha az nem csukja be a cseh határ felé terjeszkedő óriási bányát.

Akár a választásokig megegyezés születhet, de ha nem, ebben az ügyben vélhetően a következő cseh kormány sem hátrál meg. Még kérdés azonban, más ügyekben merre megy majd – és egyáltalán ki alkotja.

A tízesztendős ANO és a 2009-ben egyetemista háttérrel alapított Kalózpárt már 2017-re rendesen átrendezték a cseh politikai térképet, amikor az előző elsőnek, az utóbbi harmadiknak futott be a választásokon. (Egyik párt sem rendelkezik mély politikai gyökerekkel, nincsenek hagyományos szövetségeseik.) Ez most is megismétlődhet, sőt a Kalózpártnak a másik helyre is van esélye. A Kantar vasárnap közzétett közvélemény-kutatása szerint

Babis pártja augusztus óta néhány százalékpontot vesztett támogatottságából, de még mindig az első helyen áll, 24,5 százalékkal.

Eközben erősödött a tavaly alakul Spolu választási szövetség (amelynek fő ereje a liberális konzervatív Polgári Demokrata Párt, vagy ODS) és a Kalózpárt: az előbbi 23, az utóbbi 20,5 százalékra. (A kalózok számára ez egyébként nagy visszalépés, mivel az év első felében még rendesen ők vezettek, csak azóta mérséklődött a járvány téli felívelése miatt érzett csalódottság a szavazók között.) A százalékok nem egy az egyben lefordíthatók mandátumokra, de meglehetősen jó képet adnak, hisz a cseh választási rendszer arányos, és ezt a vonását még markánsabbá tette a választási rendszer tavaszi reformja, amely csökkentette a nagy pártok előnyét. Továbbra is bizonytalanságot jelent az esélyek latolgatásában, hogy a cseh népesség fele a 14 választókörzetből négyben szavaz, és így a kis körzetekben akár 10 százalékra is szüksége lehet egy pártnak a parlamentbe jutáshoz.