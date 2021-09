Az ellátási láncokra nehezedő terhek mérséklése céljából 2022 júliusára halasztja az Európai Unióból érkező élelmiszerek fizikai ellenőrzésének januárra tervezett bevezetését az Egyesült Királyság – közölte David Frost Brexit-ügyi miniszter kedden a Bloomberg tudósítása szerint.

A térségből érkező élelmiszerek importját októbertől nehezítő papírmunka szintén csak jövő júliustól indul meg és halasztódik a határon állomásozó személyzet előzetes tájékoztatását elváró kötelezettség is. Ugyanakkor januártól szükségessé válik a termékeket nyilatkozó vám nyilatkozatok megléte a határnál.

Az ország élelmiszer és ital szövetségét vezető Ian Wright szerint mindez azt jelenti, hogy az ellenőrzések csupán a brit exportőröket érintik, ami versenyelőnyt jelent az EU termelői számára. Ugyanakkor a szigetország élelmiszer fogyasztásának 30 százaléka az EU-ból származik, és az ellátási nehézségek már így is számos termékből hiányt okoztak az ország boltjaiban, amit az ellenőrzések feltehetően tovább súlyosbítottak volna. A miniszter szerint most fontosabb, hogy az üzletek a járvány utáni kilábalásra koncentrálhassanak és így több idejük lesz felkészülniük az új követelményekre.

Az EU egy, a Financial Timesnak nyilatkozó vezető diplomatája szerint a helyzet ironikus, hiszen az ellenőrzés visszavételével kampányoló Brexit pártiak most mindenféle ellenőrzés nélkül engedik be a kontinens termékeit, ám ez az EU számára elfogadható.

A brit logisztikai szektor szerint a kontinens nem rendelkezik az élelmiszerek dokumentálásához szükséges állatorvosi kapacitással, továbbá a brit kikötők sem állnak készen az ellenőrzésekre. Frost szerint a kormány jó úton halad a szükséges infrastruktúra kiépítése terén.