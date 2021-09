Ereszkedés jöhet az európai gazdaságban

Az eurózónából szerdán érkezett más adatok is azt erősítik meg, hogy

a járvány okozta válságot követő gazdasági felívelés elérhette csúcspontját a térségben, és amennyiben a járvány nem szól közbe, innentől a hosszú távú átlaghoz való lassú visszatérés veheti kezdetét, a második negyedévben mért 2,2 százalékos negyedéves, és a rekordnak számító 14,3 százalékos éves alapú bővülés után.

Ezt látszik alátámasztani az olaszországi kiskereskedelmi adat is, amely szerint a forgalom júliusban 0,4 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, a júniusi 0,7 százalékos növekedés után. Január óta ez volt a legmeredekebb visszaesés az olasz kiskereskedelemben. Ezen belül a nem élelmiszeripari termékek értékesítése 0,6 százalékkal csökkent, a júniusi 0,3 százalékos növekedéssel szemben, míg az élelmiszereladások nem változtak az előző hónaphoz képest, holott júniusban még 1 százalékos bővülésről számolt be az olasz statisztikai intézet, az ISTAT. Éves szinten is csupán 6,7 százalékkal nőtt júliusban az olasz boltok forgalma, szemben a júniusban rögzített 7,9 százalékos megugrással. Az euróövezet gazdasági teljesítményében azonban vannak még tartalékok. Ha a csiphiány enyhülni kezd, az jelentősen felpörgetheti a feldolgozóipar kibocsátását, különösen Németországban, ahol az új megrendelések júliusban ismét rekordra emelkedtek.