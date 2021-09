Kemény tél elé néz Európa

Az árak annak ellenére emelkednek, hogy még nyár van, amikor a kereslet általában még alacsony, és az iparág csak készül a télre. Most azonban a közműszolgáltatók máris növelik a fogyasztói árakat, miközben az élelmiszerektől kezdve a szállítási költségekig minden drágul, ami már a politikusoknak is fejfájást okoz.

A probléma még el sem kezdődött

– mondta az amerikai hírügyínökségnek Julien Hoarau, a francia Engie közműszolgáltató elemző részlegének vezetője.

Európa nagyon kemény tél elé néz

– tette hozzá. A holland tőzsdén az európai határidős gázpiaci referenciaárfolyamok hétfőn rekordszintre emelkedtek, de a rövid határidős brit áramár és Németországban – Európa legnagyobb villamosenergia-piacán – az egy éves kontraktus jegyzése is csúcsot döntött.



A nyári forróság és a kevéssé szeles időjárás visszafogta a megújuló energiatermelést, amit csak fosszilis energiával tudnak pótolni az európai országok nagy részében, ezért több mint 70 százalékkal lőtt ki a szén ára. A karbonszennyezés miatt ráadásul extrém magas bírságokkal is számolhatnak a cégek.



Európa komoly gázhiánnyal néz szembe, miután a zord tél miatt a tárolók kimerültek. A készletek feltöltése - amelyek már így is több mint egy évtizede a legalacsonyabb szinten vannak – jelentős nehézségekbe ütközik, mivel Oroszország korlátozta a szállításokat, miközben Ázsia felszívta a máshonnan érkező LNG-szállítmányokat az öreg kontinens elől.



Európa saját termelésére sem számíthat, lévén üzemzavarok gátolják az Északi-tengeri szállítást. Sőt, mivel a hollandiai Groningen melletti óriási gázmezőt valószínűleg három évvel korábban bezárják a tervezettnél, az európai termelés is visszaesik.

A gázárak mindennek következtében markánsan felfelé mozdultak a kőolajhoz képest. A korábbi felárral számolva a jelenlegi árak 100 dollár/hordós nyersolajárnak felelnek meg.

Az energiaárak a legmagasabb német inflációt eredményezték 2008 óta. Augusztusban az árak 3,4 százalékkal emelkedtek, ami magasabb, mint az Európai Központi Bank által az euróövezetre kitűzött 2 százalékos cél.

A dolgok még rosszabbra fordulhatnak, ha megismétlődik a 2018-as hideg időjárás, amely fagyos keleti időjárást (beast of the east) hozott Nyugat-Európába. Ebben az esetben bizony a spotárak könnyen 100 dollár fölé ugorhatnak" - mondta Hoarau.



Az olasz Enel és az osztrák OMV vezetői szintén az európaiak előtt álló nehéz télre figyelmeztettek. A Citigroup szerint pedig a gáz- és villamosenergia-árak a lakossági fogyasztók közüzemi számláján is mintegy 20 százalékkal nőhetnek a szezonban.

Az energiaszűkösség rémképe újra megjelenhet Európa-szerte

– foglalták össze álláspontjukat a Citi elemzői.



Az Egyesült Királyságban az Electricite de France-tól az EON-ig minden közműszolgáltató megemelte már belföldi tarifáit.

Ahogy a nagykereskedelmi árak jelenlegi erősödése az elkövetkező hónapokban egyre inkább átgyűrűzik a kiskereskedelmi tarifákba, valószínűleg egyre nagyobb hangsúlyt kap majd a kormányok szerepe a negatív hatások mérséklésében rövid és középtávon egyaránt

– mondta Glenn Rickson, az S&P Global Platts londoni energiaelemzési részlegének vezetője.



A brit energiapiac már most a feszültség jeleit mutatja, pedig még nincs is hideg. A hétfői árak rekordot döntöttek, miután a gyenge szél és két atomreaktor késedelmes újraindítása miatt csökkent a tartalék. Bár a hálózatüzemeltető National Grid megnyugtatta a piacot, hogy a helyzet kezelhető, ám egyúttal elismerték, hogy a tartalékok tél végére minden bizonnyal a tavalyi alá mennek.